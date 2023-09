En la tarde de este lunes, fuentes de la Policía Nacional le confirmaron a EL TIEMPO que Interpol, por solicitud de las autoridades de Venezuela, emitieron una circular roja para dar captura a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, principal jefe de la red criminal 'Tren de Aragua'.



La circular roja da vía libre a que las policías de 194 países ejecuten la captura de 'Niño Guerrero', señalado además de ser el jefe de los 'Pranes', una pandilla carcelaria.



Paralelo a ello, Interpol activó nueve circulares azules para lograr la captura de alias Niño Guerrero y otros miembros del ‘Tren de Aragua’, quienes de acuerdo a autoridades de Venezuela se fugaron - 20 de septiembre- de la prisión de Tocorón.



La fuga quedó en evidencia ese día, cuando al menos 11,000 policías y militares ingresaron a la cárcel, donde Guerrero mantenía el control, para cambiarlo de centro de reclusión.



Extraoficialmente se ha señalado que Guerrero huyó de Venezuela y se habla de su presencia en Ecuador, Bolivia o Colombia.



En el lugar vivían unas 300 familias que construyeron sus propias viviendas. Las de mejor estado erán del Tren de Aragua. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Alerta en la frontera

El cabecilla del Tren de Aragua está recluido en una cárcel de Venezuela. Foto: Archivo particular

La Fuerza Pública ubicada en la frontera con venezuela, especialmente en Norte de Santander y Arauca prendieron las alertas ante un eventual traslado de 'Niño Guerrero' a territorio nacional - por las llamadas trochas - en aras de esconderse y reorganizarse.



"Si bien es una posibilidad, 'Niño Guerrero' sabe que en Colombia la Policía le daría captura de inmediato, Colombia no es un buen lugar para esconderse, él sabe que aquí el 'Tren de Aragua', es perseguido y enfrentado", aseguró a este diario un alto mando de la Policía.



En esa línea, un enterado del tema de las Fuerzas Militares señaló que "si bien no hay información concreta de esas intenciones, es una hipotesis que no se descarta ya que 'Niño Guerrero', tiene rutas, negocios, finanzas, logisticas, armas y personal para organizarce y pelear".

¿Quién es 'Niño Guerrero'?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, nació el 2 de diciembre de 1983, en Maracay, estado de Aragua. A los 22 años quedó en el radar de las autoridades venezolanas, en luego de atacar a una comisión policial y asesinar un funcionario de la Policía de Aragua.



A sus 27 años fue capturado cuando vendía artículos robados y traficaba drogas en su natal Maracay.



De acuerdo con el dossier, en 2010, contra Guerrero había cargos por homicidio - tres casos - lo que lo llevó a estar recluido en el centro penitenciario de Aragua, también llamado Tocorón, hasta 2012 cuando escapó.



En febrero de 2018, Guerrero, acusado de varios asesinatos, múltiples robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas y de su fuga de Tocorón, aceptó los delitos que se le imputaban y fue condenado 17 años de cárcel, pena que estaba pagando hasta su fuga la semana pasada.

Discoteca en la cárcel Foto: X: @gregory_nucleo

De acuerdo con medios y autoridades venezolanas el poder de 'Niño Guerrero', se alcanzó a reflejar en los lujos que le fueron hallados dentro de la cárcel de Tocorón, que llevaron a comparar la situación con Pablo Escobar y la 'Catedral'.



Tenia su propia vivienda de dos pisos dentro del penal en donde recibía a los visitantes que quisiera. Se indica que en el lugar Guerrero disfrutaba con piscina, campo de béisbol, area de conciertos y hasta un zoológico.

La millonaria cifra que ganaba 'El Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, en prisión



Según contó el diario El Nacional, El líder del Tren de Aragua, identificado como Héctor Rusthenford Guerrero Flores y apodado el Niño Guerrero, ganaba alrededor de 3 millones de dólares al año dentro del Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua.



El director ejecutivo de InSight Crime, Jeremy McDermott, explicó que los ingresos del líder criminal provenían de distintas fuentes, entre ellos las vacunas que cobraba a la banda a los demás reclusos.

Alias Niño Guerrero. Foto: Cortesía

En una entrevista para el Toque de Diana en La Romántica 88.9 FM, McDermott señaló que Tocorón se convirtió desde hace años en el centro de operaciones del Tren de Aragua, cuyas operaciones de extorsión, secuestro, sicariato, robos, y trata de personas han llegado hasta siete países de América Latina como Perú, Chile, Ecuador y Colombia.



Explicó que el centro penitenciario era una especie de fortaleza para este grupo delictivo porque les permitía tener una capacidad de acción sin ser molestados, además de ser un lugar para reclutar y entrenar a nuevos miembros.

Ministro de Venezuela dice que 'El Niño Guerrero' no se fugó, sino que ya estaba en libertad



Tras el operativo de seguridad en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde fueron desplagos 11 mil efectivos para una población de 1.600 presos, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, aseguró que Héctor Guerrero, alias 'El Niño Guerrero', no se fugó de la prisión, pues este ya se encontraba en libertad.



En las declaraciones -ofrecidas a un medio local- Ceballos aseguró que Guerrero tenía "libertad plena" y que estaban trabajando en su recaptura y que, además, ya tenía procesos abiertos. No especificó desde cuándo estaba en libertad.

El Tren de Aragua es una de las bandas criminales más temidas de Venezuela. Hay una guerra entre policías y delincuentes. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

"Ese personaje estaba en libertad, en libertad plena. A la fecha de hoy tiene varias causas y orden de aprehensión. Presumimos que se encuentre en alguna parte, sí estuvo aquí. El punto es que nosotros estamos avanzando para la captura de todos", dijo Ceballos en la entrevista.

Redacción Justicia:

​En X: JustciaET

*Con información de El Nacional (GDA) y Redacción Internacional