Inseguridad, pobreza y turismo sexual, flagelos que ponen en jaque y riesgo a Cartagena

Al menos un homicidio se registró cada día del año pasado en Cartagena (Bolívar), según las cifras de la Policía Nacional, lo que evidencia la gravedad de la situación que enfrenta la ciudad, que es desde hace años la cara de Colombia en el exterior, el epicentro de las reuniones y cumbres más importantes y el sitio al que llegan miles de turistas nacionales y extranjeros.



En La Heroica, durante el 2023, de acuerdo con la Policía, se reportaron 395 homicidios, de ellos 235 estarían relacionados con sicarios. A eso se suma que las cifras del Instituto de Medicina Legal evidencian un incremento de esas muertes violentas en la ciudad.



Un estudio del instituto señala que, en el 2021, se registraron 246 homicidios y, en 2022, fueron 369, lo que equivale a un incremento del 33 por ciento. Entre enero y noviembre del año pasado, dicha entidad registró la muerte violenta de 387 personas, lo que deja a Cartagena como la tercera ciudad con más homicidios del país detrás de Bogotá (1.011) y Cali (954) que cuentan con más habitantes.



La percepción de lo que viene sucediendo en la ciudad, que tiene la capacidad de recibir cinco barcos de gran calado al día con cerca de 10.000 turistas durante la temporada de cruceros, no está alejada de la realidad de lo que está pasando en las calles de La Heroica.



Operativos en Cartagena. Foto: Policía Nacional

Es así que, en la encuesta Cartagena Cómo Vamos presentada a finales de noviembre del 2023 y que evaluó diferentes ítems de percepción entre los residentes en la ciudad, el tema de la seguridad arrojó que el 16 por ciento de los encuestados fue víctima de algún delito, de ellos solo el 36 por ciento hizo la respectiva denuncia.



En los barrios, el atraco callejero fue el delito de mayor impacto (60 por ciento), seguido de la presencia de pandillas (32 por ciento), drogadicción (22 por ciento), asaltos a tiendas de barrio (15 por ciento) y homicidios (13 por ciento).



La encuesta afirma que “aumentó el porcentaje de Cartageneros que se sienten inseguros en la ciudad” al pasar del 48 por ciento en 2022 a 52 por ciento en 2023. Las mujeres son las más afectadas.



La inseguridad no es el único factor que afecta a la ciudad, en el informe Cartagena Cómo Vamos hay un capítulo sobre factores económicos en el que se afirma que “no hubo mejora en la situación económica de los hogares cartageneros”.



Los encuestados que hablaron de una “desmejora” en su situación aludieron el costo de la alimentación, de los servicios públicos y la falta de oportunidades.



De hecho, la consulta reveló que la pobreza y la inseguridad alimentaria en Cartagena se mantienen casi igual que en 2022. “Cuatro de cada 10 cartageneros se considera pobre y casi 2 de cada 5 no come las tres comidas diarias por falta de alimentos”, aseguró la entidad.

Prostitución en Cartagena Foto: EL TIEMPO

Guerra al turismo sexual

Paradójicamente, el turismo, que es una de las apuestas de la ciudad y uno de los rubros de ingreso más importantes para sus habitantes, también ha estado acompañado por la llegada de extranjeros en búsqueda de lugares para el consumo de droga y la explotación sexual.



No en vano, la ciudad fue el epicentro de las actividades ilegales de Liliana del Carmen Campos Puello la famosa ‘Madame’ capturada y condenada a siete años de cárcel por el delito de inducción a la prostitución y quien recuperó su libertad en mayo del año pasado.



De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional, en Cartagena se mueven varios frentes de explotación sexual ligados al turismo, y están los que ofrecen paquetes (viajes en yate, fiestas, acompañantes y menores de edad), hasta los que manejan lugares (de varios estratos y así el cobro por el servicio) para facilitar los encuentros sexuales en la capital de Bolívar.



“El delito se concentra en la presencia de los menores de edad, tanto hombres como mujeres y en los casos que se han comprobado donde tienen a las mujeres obligadas a prestar servicios sexuales”, aseguró la fuente de la Policía Judicial.



Por eso, aseguró son constantes las operaciones y actividades de inteligencia para desarticular redes o personas (proxenetas) que se lucran de actividades sexuales que van contra la ley. En Colombia, el trabajo sexual es considerado una actividad económica legal siempre y cuando la ejecuten mayores de edad bajo su libre albedrío.



“Las operaciones en coordinación con la Alcaldía son constantes para ubicar estos sitios y cerrarlos, logrando en muchas ocasiones el rescate de menores de edad”, aseguró la fuente, que añadió que este 2024 se concentraran en tres redes que están en proceso de identificación.

Centro Histórico de Cartagena: Torre del Reloj Público. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Plan Titán 24

Dumek Turbay Paz, el nuevo alcalde de Cartagena, en su primer acto de gobierno, lanzó el Plan Titán 24, con la firma del Decreto 003 de 2024, con el cual busca devolverle la seguridad a la ciudad y su Centro Histórico.



Su programa apunta a frenar “el turismo sexual y la trata de personas, en especial para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y medidas en contra de la comercialización y tráfico de estupefacientes”, aseguró Turbay.



De hecho, el alcalde Turbay, en su plan de seguridad, suspendió “en áreas del espacio público del Centro Histórico, el ejercicio de la prostitución y afines. Además de la prohibición de la venta y/o promoción de servicios sexuales en el Centro Histórico de la ciudad”, lo que generó polémica entre el gremio de las trabajadoras sexuales.



Otra de las problemáticas que afectan a Cartagena es la existencia de redes dedicadas a la extorsión del comercio, transporte y a los prestadores del servicio de turismo. De acuerdo con las autoridades, la plaza de Bazurto es el epicentro de los grupos delictivos, frente a los cuales se adelantan de manera permanente actividades de identificación y captura.



Esa extorsión diaria de los ilegales viene desangrando a los negocios de la ciudad y para algunos ha servido incluso de excusa para incrementar los precios de los alimentos en la ciudad.

Con la lista de precios establecida por el Distrito se busca evitar las estafas a turistas en las playas. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Abuso en los precios

Un problema adicional de La Heroica, y que en general ha sido objeto de denuncias en las redes sociales por hechos registrados en otras zonas turísticas de la costa, tiene como eje los cobros excesivos a los turistas por los servicios prestados.



Los videos de las denuncias de los afectados en las distintas regiones se han esparcido rápidamente en las redes sociales, afectando la imagen de los puntos turísticos del país.



La lideresa social de la ciudad Juana Franzual Matute aseguró que al turista hay que protegerlo. “El turismo es fundamental para las comunidades porque ellas dependen de ello (turismo) para obtener sus ingresos”.



La líder dijo que es necesario que “como comerciantes nos organicemos para evitar que inescrupulosos estafen a los turistas porque ellos van regando la bola y por eso se caen las oportunidades de crecimiento para nosotros”.



Precisamente, para ponerle freno a este tipo de abusos, la Alcaldía decretó, entre otras medidas, que el proveedor o establecimiento o prestador de servicios “está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos”.



Además, el precio debe informarse visualmente y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado.



Todos estos factores sumados podrían estar asociados a la reducción de la llegada de turistas a la ciudad. Según Cotelco capítulo Cartagena, para el año pasado, ‘La Heróica’ cerró con una cifra de ocupación del 70 por ciento, lo que representa una caída del 3 por ciento con respecto al 73 por ciento de hace dos años.



Martha Lucía Noguera, presidenta de la Junta Directiva del gremio del turismo local, expresó su preocupación ante estos datos: “Cabe resaltar que el sector de servicios turísticos es una de las fuentes de ingresos más importantes para la población en la ciudad y el departamento y por esa razón reiteramos nuestro apoyo y total compromiso de trabajar unidos para que seamos un destino cada vez más competitivo, seguro y sostenible”.

Las estafas más famosas a viajeros en Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

¿Qué hacer?

Desde distintos sectores, se ha avanzado en la búsqueda de salidas para recuperar a la ciudad, garantizar la seguridad de propios y visitantes y recuperar la imagen de la capital de Bolívar para que sigan llegando muchos más eventos como el XVIII Cartagena Festival de Música que se inició el viernes y que irá hasta el 13 de enero. Eventos que se traducen en el ingreso de recursos, creación de fuentes de empleo y de oportunidades para los ciudadanos.



Amaranto Daniels, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, afirmó que se debe hacer un plan de choque con los gremios de restaurantes, turismo, Policía y Alcaldía para recuperar y regular la actividad de la rumba en zonas turísticas donde concurren los delitos de trata de personas, hurtos, homicidios.



Planteó además, que “a mediano plazo hay que romper el estereotipo de que en la ciudad hay un turismo sexual, planteando alternativas como turismo ecológico, académico o cultural”.

Daniels, indicó que a largo plazo se debe dejar claro en el Plan de Desarrollo y en el Plan de Ordenamiento Territorial “donde hay que ubicar una zona de tolerancia con reglas de juego claras y con controles sanitarios y de las autoridades permanentemente”.

Conformar grupos de inteligencia

De acuerdo con Néstor Rosania, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, en Cartagena son varios los temas delictivos que se registran por lo que propuso la conformación de grupos élite de inteligencia de la Policía, que en coordinación con la Fiscalía se enfoquen, (de a grupo) en tres aspectos: la identificación de las redes dedicadas al tráfico sexual, a lo que se debe sumar una estrategia para detectar los planes que ofrecen extranjeros a través de internet con expertos en tecnología que permita su identificación.



“Son millones de dólares los que ingresan por esta actividad, que a cambio ofrecen total anonimato, muchas de estas redes esta conformadas por israelíes, algunos ya han sido capturados”, puntualizó.



Un segundo grupo de inteligencia, de acuerdo con Rosania, debería concentrase en el microtráfico, “uno ve la venta de marihuana hasta fentanilo en la Plaza del Reloj, donde se ubican gran parte de los turistas”.



Y recomendó que un tercer grupo se debería concentrar en el hurto y el atraco callejero, delitos que afirmó el experto no se sienten en la zona turística, “parece una burbuja, pero que afuera del Centro Histórico o Getsemaní, son los delitos que más afectan a los ciudadanos”.

Dumek Turbay alcalde de Cartagena. Foto: alcaldía de Cartagena

Políca de seguridad pública

Para Fredi Goyeneche, investigador y magister en Desarrollo Social, la visión de Cartagena es otra, ya que la califica como “una ciudad peligrosa y con hambre, según cifras, que se convirtió en una bomba de tiempo con todos los problemas sociales”.



Reconoció el plan de trabajo propuesto por el entrante alcalde Turbay, pero advirtió que “se hace necesaria una política pública de seguridad ciudadana que sea sostenible en el tiempo y que incluya zonas especiales de desarrollo social en los territorios para atender la deuda en educación, salud, empleo y demás”.



Para el experto en seguridad, Hugo Acero, las recientes medidas de impacto adoptadas por el nuevo alcalde de Cartagena para recuperar el Centro Histórico, rodeado por un cordón amurallado de 11 kilómetros, “son acertadas”.



“Esa zona del país y de Cartagena es un emblema que merece toda la atención. Es ahí donde se están concentrando los esfuerzos y creo que en buena hora el alcalde toma la decisión para poner orden al desorden que por años ha venido afectando la ciudad”, dijo el experto.



Añadió que esas medidas están sustentadas en la permanencia, ya que la idea es comenzar a recuperar el Centro Histórico. “Esas acciones de autoridad, más que policivas, son importantes. Vemos que en los operativos están todas las instituciones distritales. La idea es que a largo plazo esas acciones se puedan ir extendiendo a otras zonas de la ciudad para recuperar los entornos urbanos deteriorados”.

Autoridades anunciaron operativos de control en la zona turistica de Cartagena. Foto: Alcaldía Cartagena

Campañas de carácter preventivo

A su turno, Rosembert Ariza Santamaría, doctor en Sociología Jurídica, dijo que se debe trabajar con la industria legal e informal de turismo en Cartagena para que tengan una responsabilidad empresarial de los derechos humanos y hacer un circuito cerrado para evitar que prosperen las lógicas legales con acuerdos entre el sector y las autoridades.



“También se debe hacer una campaña nacional e internacional de carácter preventivo con la Cancillería y las agencias internacionales para redireccionar la manera oferta el turismo y que todo turista que llegue entienda de que hay unas normas que se deben cumplir y que entiendan que toda acción que hagan tiene una responsabilidad penal y social", aseguró Ariza.



En esa línea, dijo que "se debe dejar claro que quien llegue a Cartagena no puede hacer lo que quiera y que no sientan que hay una permisividad. Para vigilar que estas estrategias están teniendo un efecto, es necesario vincular sectores académicos para que se tengan estudios y tener un observatorio en los temas”, dijo Ariza Santamaría.



