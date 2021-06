Inpec borró mural que conmemoraba la masacre de 2020 en La Modelo

El 21 de marzo de 2020, una protesta realizada por presos de la cárcel La Modelo pidiendo medidas para evitar que se contagiaran del COVID-19, virus del que poco se sabía entonces, terminó en un motín que dejó 24 internos asesinados y 107 heridos, en hechos que siguen sin esclarecerse y que, según el Gobierno, obedecieron a un intento de fuga.



Un año después, al interior de la prisión se hizo un mural para recordar el hecho que fue borrado por el Inpec.



El mural estaba encabezado como “Homenaje a las víctimas del 21 de marzo” y contenía imágenes explícitas de la visión de los reclusos sobre lo sucedido ese día como, por ejemplo, guardianes del Inpec golpeando a los internos y disparando armas de fuego.



EL TIEMPO estableció que el mural duró aproximadamente 15 días, en marzo de 2021, en uno de los patios de la cárcel pero que luego fue borrado por el Inpec. Desde esa Institución se explicó a este diario que si bien los reclusos tienen derecho a expresar sus opiniones, el mural podía ser polémico y afectar la convivencia entre la guardia y los presos.



Según explicaron a EL TIEMPO desde el Inpec, se tuvo en cuenta que los hechos del 21 de marzo sigue en investigación y no hay un fallo judicial ni determinación de responsabilidades concretas.

Así quedó la pared luego que el Inpec borrara el mural. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Tras la noche de horror del 21 de marzo de 2020, la Fiscalía asignó a un grupo de investigadores para esclarecer tanto la muerte de los internos como quiénes instigaron a que ese día se hicieran protestas en varias cárceles del país.



La Fiscalía estableció de 23 internos murieron por impacto de arma de fuego y uno más por caída libre. De los 107 heridos, 76 eran reclusos y 33 personal del Inpec. De ellos hay 43 heridos por arma de fuego.



Igualmente, el ente investigador ha recopilado evidencia de que los reclusos fueron sometidos a torturas como golpes y desnudez forzada, golpes en celdas de aislamiento y negación de atención médica, entre otros.



En noviembre de 2020, la organización Human Rights Watch presentó un informe realizado por el Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) que dice que las muertes de reclusos habrían sido intencionales.



“La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”, dice el documento que asegura igualmente que “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarla”.



“Este nuevo informe, basado en documentación oficial, indica que las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales. Sin embargo, hasta ahora no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso. Las autoridades de la Fiscalía tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas en HRW en ese momento.

