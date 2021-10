'Aida Victoria Merlano fue esencial para la fuga de su madre': Fiscalía

Ante un juez de conocimiento de Bogotá se inició el juicio contra Aida Victoria Merlano Manzanera y el odontólogo Javier Guillermo Cely por la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo.



En la audiencia, los dos procesados se declararon inocentes, renunciando a la última oportunidad de rebajar pena por aceptación de cargos.



(Le puede interesar: Fiscalía ocupa bienes del exmagistrado Gustavo Malo).



La Fiscalía expuso su teoría del caso y señaló que el 1°. de octubre de 2019, Merlano Manzanera y Cely se convirtieron en cómplices de la fuga de la excongresista, que se encuentra en Venezuela.



(Más notas: Corte no ha podido escuchar a Aida Merlano en caso contra Arturo Char)

Facebook Twitter Linkedin

Aida Victoria y el odontólogo Cely, los dos procesados por la fuga de Aida Merlano. Foto: EL TIEMPO

El fiscal del caso señaló que Merlano Rebolledo salió de la cárcel sin los elementos que facilitaron la fuga y que le fueron entregados durante su permanencia en el consultorio del odontólogo Cely por las personas que se reunieron con ella.



El funcionario indicó que en el juicio se escucharán las declaraciones de los guardias del Inpec que custodiaban a la excongresista y los testimonios de los trabajadores del centro médico en el que se registró la fuga, que demostrarán la participación de los dos procesados en la fuga.



Indicó que Merlano Manzanera le suministró a su madre elementos para facilitar la fuga y un celular, así mismo, dijo que la joven era consciente de que se iba a avanzar en su evasión de la justicia. Añadió que instrumentalizó a su hermano, menor de edad, para que participara en esos hechos.



Sobre el odontólogo Cely, consideró que su participación fue determinante pues permitió el espacio en el que se concretó la fuga y permitió que se ubicara la cuerda por la que escapó la excongresista.



Igualmente, señaló que la fuga estaba planeada con anterioridad y que la Fiscalía tiene la declaración de una testigo que escuchó en la cárcel el Buen Pastor detalles sobre ese actividad ilegal.



"Facilitaron la fuga y prestaron su ayuda para que se pudiera cumplir con ese propósito", indicó el fiscal del caso tras señalar que los peritos de la Policía presentaron dictámenes que demuestran que los procesados son las personas que estaban en el consultorio y que se observan en los videos de las cámaras de seguridad.



"Finalizado este juicio oral, la Fiscalía espera un fallo condenatorio contra Aida Victoria Merlano Manzanera y Javier Guillemo Cely, como cómplices de la fuga de Aida Merlano Rebolledo", señaló el fiscal.

Procesados se declaran inocentes

El abogado Sergio Augusto Ramírez, defensor del odontólogo Cely, sostuvo que su cliente no incurrió en delitos y que él no era el dueño del consultorio ni la persona que agendaba las citas de los pacientes.



Añadió que la responsabilidad de la custodia de la excongresista estaba a cargo del Inpec y no del odontólogo, que se encontraba en el sitio de forma circunstancial.



Señaló que su cliente nunca tuvo ningún acercamiento o acuerdo con Aida Merlano Manzanero o su hermano menor de edad.

Facebook Twitter Linkedin

Aida Merlano fue capturada en Maracaibo, Venezuela. Foto: Archivo particular

"Los únicos responsables son los custodios del Inpec. El doctor Cely fue utilizado de manera dolosa para la fuga de la señora Merlano", indicó el abogado.



A su turno, el abogado Guillermo Rodríguez, defensor de Merlano Manzanero, sostuvo que en el juicio se demostrará que ella no cometió ningún delito.



Indicó que en el juicio será escuchada la excongresista quien manifestará la verdad de lo sucedido y la ausencia de responsabilidad de su hija en la fuga.



"Ella manifestará que la llegada de su hija al consultorio fue circunstancial", dijo el abogado, tras señalar que solo se trató de una ocasión para poder sostener una reunión familiar pues la excongresista cumplía una sanción que le limitaba las visitas de sus seres queridos.

Comienzan los testimonios

En el juicio, el primer testigo fue Luis Alejandro Ballesteros Rincón, dragoneante del Inpec, quien señaló que el día de la fuga fue asignado para apoyar parte del traslado de la excongresista a su cita odontólogica.



Dijo que llegó al centro médico pasado el medio día y relevó a una de las guardias que estaba en el sitio y que en el consultorio estaba la procesada, sus hijos, un odontólogo y su asistente.



Así mismo, detalló que en un momento llevó a la capturada al baño y se apartó del consultorio en donde ella era atendida. Sostuvo que el consultorio tenía una sola puerta y una ventana y que luego de un rato bajó al carro, y a los 20 minutos bajó su compañera gritando que la excongresista se había fugado.



(En contexto: Aida Merlano no era un alfil sin albedrío, sino la líder: Corte)



Sostuvo que en los protocolos de seguridad no está contemplado que las personas privada de su libertad se reúnan con familiares fuera de la cárcel.



A su turno, Marisol Solano, quien trabaja en el consultorio médico en el que se registró la fuga, señaló que la excongresista llegó al lugar pasadas las once de la mañana, acompañada por una funcionaria del Inpec. En el sitio la estaban esperando sus hijos.



Indicó que no le consta quien ingresó la cuerda por la que la excongresista bajó por la ventana y señaló que el hijo de la paciente llevaba un morral pero no observó que tenía en su interior.



La dragoneante del Inpec Diana Marcela Montoya, por su lado, sostuvo que su compañera de turno le informó que la excongresista se puso agresiva y había gritado para que se permitiera que sus hijos ingresaran al consultorio.



Al sitio, dijo la testigo, ingresaron además de los hijos el personal del centro médico. Sostuvo que ella intentó ingresar al consultorio y el odontólogo le dijo que esperara afuera.



También declaró que luego de un rato, salió del consultorio el odontólogo, quien "se comportaba de manera extraña y bajaba la cara todo el tiempo". Indicó que el médico tenía mucho afán de irse y salió del sitio con un bolso negro.



Igualmente, indicó que los hijos de la excongresista le empezaron a hablar durante varios minutos y ella sintió que algo estaba pasando porque la puerta del consultorio estaba entrecerrada.



"Yo me fui a la puerta y la abrí y ya en el consultorio no estaba Merlano y estaba la cuerda roja colgada de la ventana", indicó la dragoneante.

Lea otras noticias de Justicia

Viaje a las montañas donde las minas antipersonales están desapareciendo.

Por corrupción, Fiscalía imputará cargos a seis coroneles del Ejército.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

saibui@eltiempo.com