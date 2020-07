Todo listo para imputación contra el abogado Diego Cadena

Más de siete meses después de que se hiciera pública la decisión de la Fiscalía de imputar cargos al abogado Diego Cadena, la audiencia se cumplirá este lunes por video conferencia. (Lea también: ¿Cuántas veces y por qué se ha aplazado audiencia contra Diego Cadena?)

La diligencia judicial, en la que la Fiscalía destapará las evidencias contra Cadena y el abogado Juan José Salazar, se ha suspendido en dos ocasiones.



Los dos abogados fueron citados por el ente acusador para una audiencia por la presunta comisión del delito de soborno en actuación penal, tras la supuesta manipulación de testigos dentro del proceso que se le sigue al senador y expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema.



En la diligencia la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento.



En concreto, tal como lo reveló este diario, Cadena es investigado por pagos de alrededor de 40 millones de pesos, que su defensa ha insistido fueron legales y no hacían parte de sobornos para interferir en el testimonio de varias personas.



Cadena argumenta que fueron ayudas humanitarias.



Entre las personas vinculadas al caso aparecen testigos como el exparamilitar Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las Auc en Caldas.



El expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por los hechos en la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que desconocía de esos pagos.



Y el mismo Cadena ratificó esa versión.



“Álvaro Uribe Vélez desconocía, yo no diría pagos, sino subsidios (…) No se lo dije porque no consideré relevante hacerle saber esto. Cuando él sabe, él me dice que eso no lo hubiera autorizado”, detalló el abogado.

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com