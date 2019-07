Informe real sobre el conflicto será presentado en el 2022

El padre y presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, explicó los retos y avances que ha tenido el proceso de esclarecimiento de la verdad tras el acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.



En medio de una conversación en las instalaciones de la Comisión, el sacerdote jesuita explicó que el principal reto que tienen en este momento, como organización, es "plantear un relato que convoque a todos los colombianos"

"La misión es presentar al país un informe final que tenga una compresión amplia de lo que pasó en el conflicto" comentó, frente a la tarea principal que tiene la Comisión de la Verdad. Dicho informe será presentado en enero de 2022.



De Roux agregó que la entidad busca "posicionar la dignidad de las víctimas e invitar a los responsables y a la sociedad en general a aceptar responsabilidades" con el fin de plantear un camino hacia la no repetición.



En su intervención, enfatizó que en este momento la Comisión "está en una época de preguntas" a través de diversos mecanismos.

Uno de ellos tiene que ver con los eventos realizados con víctimas. Allí se escucha sus testimonios e invita a los responsables para que también sean participes.



"Estamos invitando a los responsables a participar en la construcción de verdad" afirmó De Roux.



También destacó que en este momento la entidad tiene tres objetivos: el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de las víctimas, la convivencia en territorios y la no repetición. Se planea llegar a estos puntos a través "del diálogo social y el conocimiento para la no repetición".



El padre también resaltó que "no se tiene una verdad clara" y que no será posible tenerla inmediatamente, pero a la vez resaltó el esfuerzo que está haciendo Colombia, encaminada a la paz, y dijo que le impresiona las iniciativas que están teniendo las comunidades con los museos de la memoria y el trabajo de los líderes sociales, aunque lamentó la muerte de "4756 líderes sociales asesinados en los últimos 30 años".



