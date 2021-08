La historia oculta tras la desaparición del cadáver de indígena de 17 años

El pasado 24 de mayo, el resguardo indígena Totumal de Belalcázar, Caldas, lanzó una alerta por la desaparición de un comunero de 17 años y denunció que estaban siendo estigmatizados por sectores de la región por participar en las protestas que se registraban en la zona como parte del paro nacional.

La alerta, que fue reproducida por comunidades indígenas de otras regiones y ONG nacionales e internacionales, llevó a que un grupo especial de fiscales y la policía local, al mando del comandante de la estación, el teniente Yeison Leandro Mejía, iniciaran una investigación por el delito de desaparición forzada que en principio buscaba establecer si la suerte del menor estaba asociada a las jornadas de protesta que se venían registrando en el país y tras las cuales se empezaron a denunciar casos de desaparición en otras regiones.



Con el paso de las horas se estableció que, si bien en Belalcázar sí hubo protestas, estas no fueron violentas y que el menor no había participado en ellas.



El 29 de mayo apareció el cuerpo del joven y las hipótesis sobre su muerte empezaron a apuntar a un vecino del resguardo como presunto responsable del hecho. Para ese momento se desconocía la inexplicable motivación para ocultar el cuerpo y que terminaría por enredar judicialmente al comandante de policía de la estación del municipio, que hasta ese punto aparecía como uno de los responsables de su búsqueda.

El 24 de mayo, en el municipio hubo un problema de orden público cuando un centenar de personas intentó linchar al trabajador de una finca a quien el chamán de la comunidad señaló de haber matado al joven y de intentar ocultar el crimen.



Al sitio llegó la policía, encabezada por el teniente Mejía, para proteger a Juan Víctor Salinas, un trabajador de una finca aledaña al resguardo.



EL TIEMPO conoció el expediente que tiene hoy en la cárcel al oficial y a Salinas, conocido como el Mono. A Salinas. La Fiscalía le imputó los cargos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Y al oficial, favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y abuso de autoridad. Ellos no aceptaron los cargos y se declararon inocentes.

Las evidencias

Según la investigación, el 22 de mayo, a las 6 de la mañana, Salinas le habría disparado al menor de edad luego de que este ingresara sin autorización a la finca donde trabajaba el procesado y después habría llamado al comandante de la policía para informarle lo sucedido. Este le dijo que ocultara el cuerpo, porque su estadística en el municipio no registraba homicidios y no podía dañarla.



Salinas es señalado de cortarle los pies al cuerpo de la víctima, para luego envolverlo en costales y lanzarlo al río Cauca, mientras las autoridades, su familia y la comunidad indígena lo buscaban.



El uniformado, como responsable de la zona, no solo se reunió con los familiares de la víctima, a quienes les dijo que no hicieran señalamientos sin pruebas sobre los hechos, sino que lideró la búsqueda del desaparecido.



En la investigación, la Fiscalía tiene testimonios de subalternos del oficial y hasta de su pareja e interceptaciones telefónicas sobre la forma como el uniformado determinó que el cuerpo del menor fuera desaparecido.



Una de las subalternas del oficial señaló que se reunió con la pareja del teniente Mejía y esta le contó que lo escuchó hablar por teléfono con una persona a la que le dijo: “Cómo así que le mordió (cortó) los pies”, y añadió: “Hermano, yo necesito que lo desaparezca, a mí no me puede aparecer en la jurisdicción ningún muñeco porque yo no tengo ningún homicidio”.

Intercedió para que le dieran más licor

En la investigación se afirma que el uniformado hablaba constantemente con el autor del homicidio por teléfono y en persona y que incluso le advirtió que cambiara de teléfono porque lo iban a interceptar.



Testigos señalaron que un día Salinas, en estado de embriaguez, llamó al teniente Mejía y le dijo que no le querían vender trago en el pueblo y él intercedió llamando a un subalterno para que fuera al sitio y hablara para que le dieran más licor al hombre.



Uno de los uniformados señaló que el teniente Mejía se veía nervioso y le manifestó que no había dormido bien porque estaba de lleno en la búsqueda del menor. Indicó que su superior insistía en que fueran a buscarlo al río Cauca (al que lo había lanzado Salinas), a pesar de que la búsqueda se concentraba en otra zona.



Uno de los testigos afirmó que el 29 de mayo el teniente le dijo que “había aparecido el indio”. El uniformado le preguntó al teniente cómo lo sabía, y este le respondió que “le informaron que encontraron un cuerpo y que tenía un presentimiento de que era el muchacho”. Añadió que el teniente insistía en saber si había aparecido en otra jurisdicción, y el subalterno le respondió que lo mejor era que había aparecido, para darle un cierre a la familia.



La Fiscalía tiene en su poder varias interceptaciones telefónicas. En una de ellas, el 8 de junio, el teniente Mejía habla con el señalado responsable del crimen quien le cuenta que está citado en la Sijín a una entrevista, y el uniformado le dijo: “Si le preguntan que si ha hablado conmigo, pues normal (..) diga que estaban escuchando ruido y la gente haciendo bulla y que por eso llamó para que fueran a hacer revista (...) que había gente extraña en la zona (…). Me cuenta cómo le va”, dice el oficial, y le reitera que es mejor cambiar el celular.

Al día siguiente, el oficial habla con su compañera Yolanda Quintero González, quien le dice que ya le habían contado todo lo que había pasado con el joven desaparecido. Le dice que el menor entró a robar y que el dueño de la finca hizo tres disparos al aire y el joven se le enfrentó con un machete y el hombre le disparó, “toma, toma lo tuyo”, y que lo escondieron y tres días después movieron el cuerpo en una camioneta.



Ante esto, el oficial responde con sorpresa: “Ay, juemadre, cómo así, delicado eso”.



La mujer añade que en esa versión el teniente no tiene nada que ver porque el día que sacaron el cuerpo el uniformado no estaba en la zona y lo estaba buscando por los lados del río.



“Entonces yo no tengo nada que ver en eso”, responde el policía, y ella le señaló que consiguió esa información con las personas que mataron al menor y que eso no la sabía ni la Sijín de la Policía, “que no sirven para nada, sé más yo”.



El 10 de junio vuelven a hablar y el teniente dice: “Las cosas van por buen camino, igual no hay nada contra mí, no me han demostrado nada, ya verifiqué en los sistemas y todo”, y ella responde que le da mucha rabia, que “eso apenas está comenzando” y que mejor no hablen por ese celular.



El 21 de junio vuelven a hablar y el uniformado, abusando de su función, le pide el número de cédula a su pareja y verifica en el sistema de la Policía si la están investigando por los hechos.



En el expediente de la Fiscalía dice que entre el 22 y 23 de mayo, el teniente Mejía y el señalado asesino del menor hablaron 11 veces.



Uno de los investigadores de la Dijin dijo que tras los primeros indicios que apuntaban a la vinculación del teniente Mejía con el hecho pusieron en marcha un plan para ocultar del oficial los avances de la investigación pues tenían la preocupación de que le estuviera informando de los avances al responsable del homicidio. Añadió que con el avance del proceso, el oficial fue citado a una entrevista y en varias ocasiones manifestó que no podía por distintas razones y finalmente nunca se presentó a la diligencia.



“Nos reunimos con el equipo de trabajo a hablar de las evasivas que el teniente Mejía tenía con nosotros. También dialogamos sobre la búsqueda que él realizaba sobre el río Cauca. Se notaba que mientras nosotros buscábamos al indígena desaparecido en el resguardo, el teniente Mejía ya sabía que se encontraba en el río Cauca”, le dijo uno de los investigadores de la Policía a la Fiscalía.



El delegado del ente acusador cuestionó que el oficial, quien, como comandante de la estación de policía, tenía la misión de proteger a los ciudadanos del municipio, dio instrucciones para ocultar el cuerpo “y entorpeció la investigación”.



Los dos capturados están privados de la libertad en espera de que se inicie el juicio en su contra en un proceso en el que no podrán tener beneficios judiciales por tener como víctima a un menor de edad.



En Twitter: @JusticiaET