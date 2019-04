Imputan prevaricato a Antonio González, exfiscal del caso Colmenares

La Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato por acción al exfiscal Antonio Luis González Navarro, quien fue el segundo fiscal a cargo de la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares. El exfiscal no aceptó cargos.

González Navarro fue detenido en la noche de ayer, 9 de marzo, y se le acusa porque habría incumplido con sus deberes constitucionales de protección a una menor de doce años, víctima de acceso carnal abusivo por parte de su padrastro, producto del cual quedó embarazada.



Estos hechos se remontan al 12 de marzo de 2009, cuando González se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, en Bogotá.



La fiscal le imputó prevaricato por acción debido a su intervención que hizo González durante la diligencia de José Miguel Hernández, el presunto involucrado en ese caso. "Expuso argumentos contrarios a la ley", señaló la delegada de la Fiscalía.



También se había solicitado imputacion por el delito de prevaricato por omisión debido a que el exfiscal González Navarro no formuló imputación ni solicitó medida de aseguramiento, en la audiencia del 12 de marzo de 2009, en contra de José Miguel Hernández, quién habría violado a una menor. "La decisión de no formular imputación ni medida en contra de José Miguel Hernández fue injustificada", dijo la fiscal.



Pero este último delito, no se aceptó porque ya había sido prescrito, es decir se había vencido el tiempo máximo para realizar un procedimiento judicial, debido a que los hechos ocurrieron en 2009.



JUSTICIA

