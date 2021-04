Imputan cargos a exgobernadores del Meta por presunto daño ambiental

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado en el que informó que les imputó cargos a Alan Jara y Darío Vásquez, ambos exgobernadores del Meta, por supuestas irregularidades en la construcción de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua.



El ente acusador señaló que durante su mandato Jara (2012-2015) y Vásquez (2008-2011) habrían permitido la "celebración, y liquidación de las obras de remodelación" del recinto, que se encontraba "en el área de especial protección ambiental de La Macarena".



Al parecer, los hechos que investiga la Fiscalía se dieron a partir del año 2011, cuando Vásquez estaba al frente de la Gobernación del Meta.



El 29 de abril de ese año se celebró un contrato que buscaba mejorar la infraestructura de un centro educativo conocido como Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, ubicado en la vereda Brisas del Guayabero, de La Macarena, Meta.



El contrato costó más de 4.100 millones de pesos y se habría comenzado a ejecutar "sin el cumplimiento de una licencia ambiental y otros permisos de ley", comunicó la Fiscalía. Además, señaló que los dos exmandatarios habrían provocado un presunto y "grave daño a los recursos naturales" del Parque Nacional Natural Tinigua.



Fue por eso que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia les imputó a Jara y Vásquez los delitos de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado". El ente también informó que los acusados no aceptaron los cargos.



Adicionalmente, se conoció que el próximo 3 de mayo la Fiscalía también les imputará cargos a otros cuatro funcionarios de la Gobernación que trabajaban en el Instituto de Desarrollo del Meta.



Hace unas semanas este medio conoció un pronunciamiento de la defensa del exgobernador Alan Jara. "Hubo una época en que la Fiscalía era juez, ya no lo es. Lamento que antes de demandar imputación no lo hubieran oído como han hecho con otras personas, y como Alan Jara lo pidió desde hace dos años”, advirtió el abogado Mauricio Pava Lugo.



