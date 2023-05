La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador del Amazonas Carlos Arturo Rodríguez Celis por presuntamente haber cometido irregularidades en el proceso de contratación en un proyecto de generación alternativa de energía para comunidades indígenas.



(Puede leer: Futuro del caso contra Saade lo definirá magistrado investigado por corrupción)

Los hechos por los cuales lo investiga el ente acusador se dieron en 2015, cuando el entonces gobernador acudió ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur, con el ánimo de que la aprobaran el proyecto de generación de energía -por más de 26.869 millones de pesos-, y financiarlo con recursos del Sistema General de Regalías.

Facebook Twitter Linkedin

Leticia (Amazonas) Foto: Archivo Particular

Sin embargo, en medio del trámite, Rodríguez Celis al parecer no tuvo en cuenta requisitos indispensables para conseguir que le autorizaran el proyecto, los cuales ahora lo tienen en serios líos con la justicia.



(Le recomendamos: 'Tuitero de oposición': dura arremetida del fiscal Barbosa contra Gustavo Petro)



"Por ejemplo, la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento", documentó el ente acusador.



Según lo recopilado por los investigadores, hay evidencia de que para arreglar el daño que se habría cometido, la Gobernación del Amazonas mostró dos certificados. El primero tendría información falsa con la que se buscaba justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, "sin que en realidad existiera mención alguna en él; y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto".



Ese daño fue advertido por el Ministerio de Minas y Energía, el cual le dijo al entonces gobernadores lo inconveniente que era continuar el proceso por las deficiencias halladas. De hecho, con esas actuaciones, los funcionarios del OCAD habrían sido inducidos a un error para autorizar el plan de inversión para el proyecto de generación alternativa de energía para indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu, en el Amazonas.



Otro de los hechos que llamó la atención de las autoridades es que algunas poblaciones a beneficiarse ya contaban con el servicio de energía. Y además, "una de ellas no era la misma que fue incluida en el proyecto inicial que presentó la Gobernación del Amazonas ante el OCAD para que fuera aprobado el uso de regalías", se lee en el comunicado de la Fiscalía.



Con todo ese material, un fiscal imputó a Carlos Arturo Rodríguez Celis por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal, delitos que no aceptó.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: