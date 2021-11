El contrato de $ 8.000 millones por el que imputaron a exalcalde de Manaure

Para enfrentar el fenómeno del Niño en 2015, el municipio de Manaure, en La Guajira, declaró la calamidad pública para evitar la mortalidad infantil en comunidades indígenas.



Para ello, la alcaldía firmó un contrato con la IPS Sol Wayúu con el objetivo de brindar atención a 2.000 familias de esa etnia, pero en realidad la mayoría de la población nativa no fue beneficiada.



Por ese motivo, la Fiscalía formuló cargos al exalcalde Davis Díaz Rivera y a la exsecretaria de salud, Angélica Manotas Moscote, por peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Además, el ente acusador también le imputó a Manotas Moscote el delito de falsedad ideológica en documento público, pero ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad.

Las irregularidades

Según la investigación, el contrato, que tenía un valor de 8.000 millones de pesos y una duración de 5 meses, pretendía ayudar a niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo.



Sin embargo, los elementos probatorios recaudados advierten que se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación. Entre las irregularidades más significativas está la definición de un contratista con antelación y que la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65 por ciento de las actividades desarrolladas (compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos).



Además, la IPS no tenía la autorización de la Secretaría de Salud (la misma entidad contratante) para ejecutar actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos.



De otro lado, para asegurar su actividad ilícita, los imputados al parecer contrataron una nómina exagerada de funcionarios y médicos y en algunos casos, se habrían facturado sueldos de especialistas por 58 millones de pesos mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías.



También se evidenció que presuntamente se dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio; no se hizo entrega de medicamentos; el sobrecosto de insumos habría alcanzado el 600 por ciento; y se facturó la contratación de traductores de lengua wayuunaiki, pero esta labor al parecer la ejecutaron conductores o enfermeras.



Por todas estas irregularidades, el exalcalde y la exsecretaria de salud habrían causado un detrimento patrimonial por 2.839 millones de pesos.



Según la Fiscalía, se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos 1.980 millones de pesos y Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones.

