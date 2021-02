Por cambio de abogado, aplazan imputación de cargos a Salcedo Ramos

Para este jueves 25 de febrero, a las 8 a.m., fue reprogramada la audiencia de imputación de cargos contra el periodista y escritor Alberto Salcedo Ramos, quien enfrenta dos denuncias penales por el delito de acto sexual violento.



Aunque la diligencia judicial había sido citada para este miércoles, EL TIEMPO conoció que tuvo que ser aplazada porque el periodista cambió de abogado.



El pasado 23 de febrero, el periodista anunció la citación a través de su cuenta de Twitter.



He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos.Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) February 23, 2021

Fuentes del ente acusador señalaron que, si bien la audiencia ya tiene fecha, es posible que la nueva defensa pida que sea aplazada, mientras recopila información suficiente respecto del proceso que enfrenta el periodista.



JUSTICIA

