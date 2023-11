Piden que justicia militar lleve caso del coronel Feria por polígrafo a Marelbys Meza

Según el abogado Marlon Díaz, defensor del coronel Feria, la jurisdicción ordinaria no es competente para llevar este proceso, y dijo que el mismo debe estar en la justicia penal militar y policial. "Su despacho no es la juez natural, no es la jurisdicción ordinaria el juez natural para el procesamiento de un miembro activo de la Fuerza Pública, en este caso con 25 años de servicio, en grado de teniente coronel, en una función misional de la dirección de protección de la Policía", dijo.