Periodista Alberto Salcedo no aceptó cargos por acto sexual violento

Luego de las denuncias por el delito de acto sexual violento presentadas ante la Fiscalía, en septiembre de 2020, por dos mujeres que señalaban al escritor y periodista Alberto Salcedo Ramos, este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos sobre ese caso.



Aunque la audiencia estaba inicialmente programada para el miércoles 24de febrero, a las 8 a.m. tuvo que ser reprogramada porque Salcedo Ramos cambió de abogado.



En la diligencia, la Fiscalía le imputó el cargo de acto sexual violento en concurso homogéneo sucesivo, el cual no fue aceptado por el periodista.

He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos.Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) February 23, 2021

De hecho, apenas se conoció la citación la audiencia, Salcedo Ramos reveló cuál sería su respuesta: "He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos.Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad", escribió en su cuenta de Twitter.

Las denuncias contra el periodista

Las denuncias contra Alberto Salcedo Ramos llegaron al ente acusador hace cinco meses, interpuestas por las periodistas Angie Castellanos y Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank.



Ellas aseguran que Salcedo las besó y las tocó a la fuerza cuando eran estudiantes. Los hechos denunciados por Castellanos habrían ocurrido en julio de 2011, mientras que los de Omaña se habrían registrado en marzo de 2013.



Sus testimonios y los de otras cinco víctimas fueron revelados por el canal de YouTube ‘Las Igualadas’, del periódico El Espectador.



En su momento, Angie Castellanos contó que la situación denunciada se registró cuando tenía 17 años y Salcedo, 48. La mujer asegura que después de algunas conversaciones en redes sociales, se citaron para tomar un café.



“El 29 de julio, con la excusa de que el lugar al que iríamos a tomar café estaba cerrado, me invitó a su apartamento. Él sabía que yo tenía novia, por eso no me preocupé y acepté. Cuando nos subimos al ascensor, se lanzó inmediatamente a besarme, abalanzó todo su cuerpo contra el mío. No había siquiera un centímetro de distancia entre los dos. Yo no me podía mover. Recuerdo sentir mi cuerpo atrapado, pues estaba todo sobre mí y él es mucho más grande que yo”, relató Castellanos.



Tras quedar confundida por lo que había pasado, asegura la mujer, el periodista le dijo que verían un partido de futbol en su apartamento. No obstante, según denuncia, en el interior de la vivienda Salcedo la habría empujado contra un closet y empezó a besarla, a pesar de que ella le pedía que se detuviera.



Por su parte, Alejandra Omaña ('Amaranta Hank'), aseguró que conoció a Salcedo en 2013, cuando la asignaron como asistente del periodista. En una ocasión, cuenta Omaña, él la invitó a tomar unas cervezas, y ella, que soñaba con ser escritora y lo veía como un mentor, aceptó.



Al salir del establecimiento habría ocurrido el primer acto abusivo. “Me empujó contra la pared y empezó a besarme a la fuerza. Lo alejé, pero me tomó con fuerza con sus manos grandes e intentó meterme su lengua en la boca”, denunció Omaña.



Luego de eso, supuestamente, Salcedo invitó a la mujer a su casa, para mostrarle películas, música y libros que, según él, le servían a ella para su carrera de periodista.



Según Omaña, el segundo acercamiento abusivo tuvo lugar en cuanto entraron al apartamento del periodista. “Me tomó a la fuerza por las manos, las llevó a su pene y empezó a frotarse sobre el pantalón (...). Yo, en silencio y sin ningún deseo de tocarlo, aún con cervezas en la cabeza, intentaba alejarme, pero tomada a la fuerza de las manos me llevó a su habitación, se acostó y me sentó encima de él (...)”.



La mujer manifiestó que tuvo que “decirle varias excusas, hablarle bonito” y decirle que prefería tener sexo con él al día siguiente, cuando estuviera sobria. Finalmente, la dejó ir.

