Desde el pasado 5 de octubre en redes sociales se ha denunciado el abuso sexual del que fue víctima una mujer en Ibagué, Tolima, por parte de varios hombres que la violentaron cuando tomó un carro de camino a casa.



Así se lee en una publicación hecha por varias personas, entre ellas un excandidato al Congreso que replicó el escrito de otra denunciante. En el mensaje se relata la difícil situación que está afrontando la víctima -de quien no se revela el nombre por seguridad- luego de que cinco hombres, se lee en el trino, la violaran minutos después de que el carro que tomó se desvió del trayecto que ella había indicado.



Ante ello, la comunidad pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación tomar cartas en el asunto, pues quieren que se haga justicia por este denunciado abuso sexual, y que no se presenten situaciones similares con otras personas.

¡Esto es un horror! Señores de la @FiscaliaCol @ponal es inminente identificar a estos delincuentes abusadores y ponerlos tras las rejas @FranciaMarquezM @petrogustavo https://t.co/ohLDCcw06D — Ana Teresa Bernal (@anateresabernal) October 7, 2022

Este diario conoció que si bien no hay una denuncia ante el ente acusador, un equipo de investigadores adscrito a la Seccional Tolima está haciendo las averiguaciones respectivas para establecer lo sucedido y las acciones a tomar.



De acuerdo al relato publicado en Twitter, la víctima llegó cansada al Terminal de Transporte de Ibagué, luego de hacer un viaje corto, y tras no conseguir un servicio de Uber, se subió a un carro que llegó al sitio y le preguntó si necesitaba servicio de transporte.



El hombre, se describe en el trino, tenía una altura mediana y gafas de aumento, y aunque en principio tomó el camino que era, minutos después dejó que cuatro hombres más se subieran al carro, luego no permitieron que la mujer se bajara y la condujeron hacia un lugar en el que habrían abusado de ella durante varias horas.

Una de las personas señaladas de violación incluso habría intentado matarla, por eso en redes sociales se solicita que se judicialice a los responsables: "Esto le puede suceder a cualquier de nosotros, es inconcebible que permitamos que suceda en nuestra ciudad, ya lo hemos permitido tantas veces", mencionó una de las denunciantes.



Este tipo de casos de violencia en contra de la mujer pueden ser notificado en la línea gratuita 155, en la cual funcionarios brindarán atención especializada, también es posible denunciar estos hechos en la línea 123 para la atención de emergencias.



