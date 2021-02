Silvano Cántaro: este era el peruano que habrían asesinado en Medellín

En los últimos días se difundió de forma masiva un video en el que se veía cómo arrojaban a un joven de un puente en Medellín.



Al comienzo, parece que dos hombres lo están interrogando. Le preguntan de dónde es, a lo que él responde que viene de Huánuco, una ciudad peruana. Uno de los hombres, sin mediar más palabras, lo toma por la ropa y lo tira del puente. Luego, también arroja sus pertenecias.



"Bórralo, se murió lo que se murió", dice uno de los hombres.



El hecho causó estupor en Perú y en Colombia, pues después de ver el clip, la familia de Silvano Cántaro, el joven, quien es peruano y de 19 años, señaló que era muy probable que se tratara de él: tenía la misma ropa, estaba de viaje en Medellín y venía de la misma ciudad mencionada por la víctima del video.



Según se conoció más tarde, Silvano era estibador (lo que en Colombia se conoce también como cotero) en el distrito de Santa Anita, en Lima (Perú). Había dejado su ciudad natal, Huánuco, hace tres años y estaba haciendo un viaje de negocios en Colombia.



De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el 25 de enero pasado, el joven viajó a comprar ropa en Medellín para regresar luego a Lima y revenderla. La última conversación que tuvo con su familia fue el pasado 10 de febrero, cuando pidió el favor de que le enviaran dinero para poder sostenerse. Según dijo en ese momento, lo habían estafado.



Después de ese día, nadie volvió a saber nada de él. Fue hasta el 14 de febrero que su hermana, Amelia Cántaro Tolentino, vio el video que se difundió masivamente en redes sociales. Entonces, lo identificó.



"Mi hermano era un joven alegre y humilde, no tiene ningún antecedente. Él nos apoyaba económicamente. Desde pequeño tenía creencias religiosas y toda su familia lo va a recordar como un joven bien alegre y respetuoso. Pedimos que se haga justicia”, le dijo Amelia al diario peruano 'El Comercio'.



Entretanto, en Huánuco, hubo fuertes protestas de parte de sus paisanos, que exigieron que se adelante la investigación. Muchos de ellos acudieron al Departamento de Investigación Criminal con carteles y pancartas.



“Pedimos el apoyo de las autoridades para poder ubicar el cuerpo de mi hermano. Aquí es donde él nació y aquí debería estar. Nos duele, porque está en el exterior y no podemos hacer nada”, dijo su hermana Amelia.



Hasta el momento, en Colombia no se ha dado con el cuerpo del joven, ni tampoco con los responsables de su asesinato. “Se está coordinando con las autoridades de Medellín, pero aún no han confirmado el hallazgo de ningún cadáver", le dijo a 'El Comercio' el jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera, el coronel PNP Víctor Revoredo.



Se conoció, además, que dos de los hermanos de Silvano viajaron hasta Lima para presionar una respuesta de las autoridades de su país.

Con información de EL COMERCIO (GDA - Perú)