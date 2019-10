Honestamente pensé que me habían mandado matar: hija de Aída Merlano

"Estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Desde el principio de todo esto he tratado de poner la cara más dura que tengo, porque en medio de todo sé que mi mamá tal vez me esté viendo y no quiero que ella se lleve la imagen de que su hija es una débil".



Estas fueron las primeras palabras que expresó en la tarde de este martes Aída Victoria Meralano Manzaneda, cuando un juez le dejó en libertad.

Aída Victoria, quien estuvo tres días privada de la libertad afirmó que su madre, Aída Merlano, quien completa una semana prófuga de la justicia la "crió para ser una mujer fuerte y aquí estoy. Siento que la justicia estuvo de nuestro lado y creo que cuando el Fiscal dijo que nosotras nos estábamos burlando de la justicia era él quien descaradamente se quería burlar de la justicia", aseguró a su salida de los juzgados de Paloquemao.



(Le puede interesar: Juez deja libre a hija y a odontólogo de prófuga Aída Merlano)



Merlano a quien sindican de fuga de presos e instrumentalización de menor de edad, seguirá en medio de la investigación pero en libertad.



Aseguró que el Fiscal del caso la quiso utilizar, al reiterar que "quiso utilizar el dolor de una pobre madre que quien sabe dónde este para que se entregara", afirmando que esto era una vergüenza.



Aída Victoria ofreció una "disculpa a todos los que se sintieron ofendidos por los actos de mi madre, pero yo no soy mi madre", refiriéndose tácitamente a su fuga.

Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la prófuga Aida Merlano aseguró que en el momento de su captura pensó que la iban a matar. Foto: Abel Cárdenas/ El Tiempo

'Pensé que me habían mandado a matar'

"Me capturaron de una forma espantosa, creo que ya todos han visto el video, me apuntaron, y la verdad que yo no sabía en el momento que me capturaron que se trataba de una orden de captura en mi contra. Honestamente lo que pensé era que me habían mandado a matar", dijo la joven de 20 años al describir la operación de captura en su contra registrada en Barranquilla el pasado 3 de octubre.



(Lea también: Hija de Aída Merlano estudia demandar al Estado por su captura ilegal)

​

Afirmó que no ha tenido ningún contacto con su mamá, y que ella sabe lo mucho que la ama. Aída Victoria, entre lágrimas, dijo que prefería no referirse u opinar sobre su papel en la fuga de su madre, y reitero: "han sido muy injustos, creo que han querido instrumentalizar a una persona aprovechándose del dolor de una madre, creo que eso no es justicia".



Sobre los videos utilizados por la Fiscalía para sindicarla como cómplice en la fuga de la excongresista, reiteró su inocencia al puntualizar que "eso tendrá que investigarse y creo que ya será otro proceso el que nos haga estar aquí", reiterando que el día que se encontró con su mamá en el consultorio, la estaba visitando.



Finalmente les agradeció a sus compañeros de patio - de estos tres días - el apoyo. "Me hicieron reír muchísimo, fueron muy cariñosos conmigo".

Soy inocente, reiteró el odontólogo

Por su parte el odontólogo, Javier Guillermo Cely, quien también quedó libre esta tarde reiteró su inocencia, "de la familia Merlano no conocía absolutamente a nadie", aseguró al puntualizar que no fue cómplice en la fuga.



Dijo a su salida de los juzgados: "primero que todo quiero darle gracias a Dios, a mis amigos, a mis abogados a mi familia que siempre estuvo y siempre creyeron en mí. Yo soy totalmente inocente".



La juez del caso consideró que la libertad es un derecho fundamental y señaló que la sola gravedad de las conductas imputadas no es suficiente para ordenar una medida privativa.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET