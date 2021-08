En cumbre de comandantes de la Policía entró en marcha plan de seguridad

Este mediodía del viernes, en Bogotá, culminó la reunión de comandantes de la Policía Nacional a la que asistieron los 80 oficiales encargados de las diferentes direcciones, policías regionales, departamentales y metropolitanas de todo el país.



De acuerdo con el director de la institución, el general Jorge Luis Vargas Valencia, el encuentro tuvo como base analizar la incidencia de los delitos de mayor impacto que afectan a la ciudadanía en general, especialmente los homicidios.



De acuerdo con el general Vargas, se va a trabajar el tema de los homicidios desde tres ejes fundamentales. El primero: ¿Qué acciones diferenciales, propositivas y renovadoras se van a realizar hasta el 31 de diciembre? Ese eje se va a focalizar en zonas, en un trabajo coordinado con las Alcaldías y Gobernaciones.



Y se buscará tener una acción contundente, por parte de las autoridades, en especial "los fines de semana, ya que desafortunadamente los sábados y domingos son los días en que más homicidios se registran en Colombia", puntualizó el general Vargas.



Destacó el oficial que hay un aspecto transversal en estos homicidios y es la "intolerancia y las riñas".



El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, encabezó la cumbre de la institución y presentó el plan de seguridad. Foto: Policía Nacional

El segundo punto se basa en un plan de seguimiento especial con viajes y apoyos. El director de la Policía puso como ejemplo la labor que se desarrolla desde hace una semana en Bogotá donde hay una intervención liderada por cinco generales de la institución.



"Aquí se esta trabajando en cada cuadra, barrios, avenidas o carreras, con números específicos donde se han realizado allanamientos con la Fiscalía General de la Nación, capturas y la disrupción de organizaciones criminales", explicó el general Vargas Valencia.



Destacó que paralelo a las actividades operativas se han realizado campañas de prevención para dar a sentir el tema de la intolerancia y las riñas.



De igual forma, el director de la Policía Nacional convocó a los colombianos para que su comportamiento en espacios de descanso "no sea de violencia, no sea de lesiones, no sea de dolor".



Sobre el tercer punto destacó que habrá un trabajo de calificación y evaluación sobre cada uno de los planes, "con una metodología de viajes, de presencia, de colocar la mayoría de recursos donde están sucediendo los delitos, en especial del homicidio", puntualizó.



El alto oficial dijo que se busca mantener la reactivación pero con seguridad, y que para ello el próximo martes habrá una reunión con autoridades locales para generar la convivencia, en especial los fines de semana.



"Los fines de semana deben ser de paz, de tranquilidad, de sosiego, no de violencia", reiteró el director de la Policía Nacional.



