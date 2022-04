En la mañana de este lunes, la directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, confirmó que se presentó escrito de acusación contra el coronel Édgar Vega Gómez, quien fue el comandante operativo de la Policía en Cali; el teniente Néstor Fabio Mancilla, quien tuvo a su cargo el Grupo de Operaciones, Goes, en Cali y el patrullero Wilson Orlando Esparragosa Corcho.



A los uniformados se les señala de ser los "presuntos responsables de algunos homicidios y casos de lesiones personales ocurridos durante las jornadas de protestas programadas en la capital del Valle del Cauca en 2021", señaló Jaramillo.



De acuerdo con la investigación adelantada, el coronel Vega Gómez, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali y quien había sido designado como jefe de servicio y "el encargado de orientar las acciones de sus subalternos para restablecer el orden, los días en los que se presentaron los eventos que se atribuyen a algunos integrantes del Goes", dijo la Fiscal.



Señaló que el alto mando desatendió la posición de garante y no actúo para para frenar los excesos.



Por estas circunstancias acusan al coronel de homicidio agravado y lesiones personales.



Al teniente Mancilla Gonzaliaz, a cargo en su momento del Goes, se le abrió proceso por estar a cargo de un componente de hombres que, "supuestamente, disparó contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes", señaló la directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

"El primer hecho, sucedió el 30 de abril, en el barrio El Diamante. Aquí, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. El segundo, se registró en inmediaciones del barrio Siloé, la noche del 3 de mayo. Este hecho dejó tres muertos y dos heridos", aseguró la funcionaria.



De acuerdo con la Fiscalía, en la investigación se concluye que el teniente supuestamente, falló en el deber de dirigir y controlar a los efectivos de su unidad, y no tomó las medidas necesarias para evitar más víctimas.



Por eso, se le señala de ser el posible responsable de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.



En el caso del patrullero Esparragoza Corcho, sería "el responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las movilizaciones que se registraron frente al CAI Villa del Sur, en el sector Puerto Rellena, la tarde del 28 de abril de 2021", señala la Fiscalía.



Señala la investigación que el patrullero, al parecer, accionó el arma de dotación contra los manifestantes.



"Para la Fiscalía, la víctima se encontraba en indefensión y no era una amenaza inminente para las personas. Así que el actuar del funcionario habría sido desproporcionado y violatorio de los principios que deben acompañar a quienes salvaguardan el orden", se destaca en el escrito de acusación.



Por lo que se le acusó de homicidio agravado.

