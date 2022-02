Entre el 1.º y el 31 de enero de 2022, la Policía Nacional registra 1.135 homicidios, lo que equivale a un incremento del 3 por ciento al comparar con igual periodo de 2021, cuando se reportaron 1.007.



El 2021 cerró con 13.695 muertes violentas, lo equivale a una tasa de 26,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2020 se registraron 12.127 homicidios y en 2019, 12.656.



EL TIEMPO tuvo acceso a un documento de la Policía Nacional en el que se analiza el homicidio, teniendo en cuenta que es el principal indicador de la seguridad ciudadana, y sobre todo porque este 2022 es año de elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República.



En el documento, la Policía señala que este año se han reportado 455 muertes violentas en zonas rurales, un 2 por ciento más con respecto al 2021, y de esas muertes el 62 por ciento se han registrado en zonas donde hacen presencia los grupos armados organizados como el Eln y las disidencias.



Las regiones en las que más se siente la violencia en el primer mes del año son Arauca, donde se reportan 63 homicidios; Cauca, 37; Antioquia, 28; Nariño, 20; Norte de Santander, con 16 homicidios en zona rural; Urabá, 14 y Córdoba, con 10.

No se habían cumplido las primeras 48 horas del nuevo año cuando el Eln asesinó a 29 personas en zona rural de Saravena, Fortul y Tame, en Arauca, y Toledo, en Norte de Santander, en medio de una guerra a muerte con las disidencias de ‘Antonio Medina’.



El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, le dijo a EL TIEMPO que la violencia en la zona rural “es el resultado de la disputa que se originó del otro lado, en Venezuela, entre estos grupos, lo que generó retaliaciones en cinco puntos rurales en Arauca que deja muertos, presuntamente de integrantes de estos grupos”.



En respuesta, ‘Antonio Medina’ activó, el 19 de enero, un carro bomba en Saravena, en inmediación de la sede de varias organizaciones sociales, que se cobró la vida de un humilde celador del ICA, Simeón Delgado Ruiz, dejó 20 heridos y 100 establecimientos afectados, entre casas, el terminal de transporte y sedes institucionales.



De acuerdo con inteligencia, ‘Iván Márquez’, jefe de la ‘Segunda Marquetalia’, se vio obligado a aliarse con al Eln en el país vecino, porque tras la muerte del ‘Paisa’ y ‘Romaña’, varios de sus hombres lo dejaron, lo que lo hacía vulnerable frente a sus enemigos ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’, quienes hoy se encuentran organizados en una línea de mando tipo secretariado como el de las extintas Farc.



Esa alianza y guerra por el poder territorial han incidido en las muertes violentas que se reportan además en Cauca y Nariño, donde estos grupos hacen presencia a través de otros frentes, que buscan consolidar el control de la producción y comercialización de la cocaína que producen y envían a sus socios en México.



El ministro aseguró que se han adoptado las medidas necesarias para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas afectadas con 7.000 uniformados, además de la presencia de grupos especiales que “tienen la tarea de desmantelar estas redes criminales, además de reforzar la presencia en las vías y en los pasos ilegales en la frontera entre Arauca y Venezuela”.

Homicidio en las urbes

De igual forma, en el documento, la Policía indica en qué capitales se incrementaron los homicidios. Por ejemplo, en la Metropolitana de Cartagena, que cubre la capital de Bolívar y 11 municipios circunvecinos, como Arjona, Clemencia y Santa Rosa, se registró un incremento de los homicidios, entre el 1.º de enero y el 2 de febrero, del 81 por ciento, al pasar de 21 muertes violentas en 2021 a 38 en 2022.



En la Metropolitana de Barranquilla, que comprende además Soledad, Puerto Colombia y Malambo, se reportaron –en el periodo señalado– 23 homicidios en 2021 y 30 este año, lo cual equivale a un incremento del 30 por ciento.



En esa dinámica está el otro lado de la moneda, los lugares donde han disminuido las muertes violentas, como en la Metropolitana de Cali, que suma los municipios de Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo.



Entre el 1.º de enero y el 2 de febrero de 2022 se reportan 77 homicidios, lo que equivale a una reducción del 23 por ciento con respecto a igual periodo del año pasado, cuando se registraron 100 casos.



En la Metropolitana de Medellín, que cubre los 10 municipios circunvecinos, se registró una reducción del 7 por ciento, al pasar –en el periodo mencionado– de 37 homicidios en 2021 a 30 en este año.



En Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés) se mantienen el registro de cero muertes violentas, y Bogotá reportó entre el 1.º de enero y el 2 de febrero 80 homicidios tanto en 2021 como en 2022.

Homicidios en medio de atracos disminuyeron

Operativos de la Policía en TransMilenio Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En lo que la Policía califica como modalidades para cometer los homicidios, llama la atención que se han reducido las muertes por sicarios, al pasar de 677 en 2021 a 651 casos registrados este año, lo que equivale a una disminución del 3,8 por ciento.



En medio de riñas, este año han perdido la vida 223 personas, mientras que el año pasado fueron 226.



En medio de atracos han muerto 47 personas este año, en 2021 fueron 79, lo que equivale a una reducción del 41 por ciento. Y en medio de hechos de violencia intrafamiliar han muerto, en lo corrido del año, 24 personas, mientras que el año pasado fueron 37.



El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, le dijo a EL TIEMPO que desde el año pasado se conformó un grupo especial, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General, para frenar los homicidios y que así se logró romper la tendencia que se traía entre abril y agosto, que era al alza.



“Hemos desplegado acciones de policía de orden táctico y operacional en la contención y disrupción del homicidio, haciendo énfasis en las principales ciudades del país, que concentran el 52 por ciento de estos hechos, y con las Fuerzas Militares se está interviniendo las zonas rurales”, aseguró el general Vargas.



El director de la Policía señaló que este año se han reforzado las actividades para garantizar la seguridad ciudadana y han sido capturadas 16.403 personas por diferentes delitos. Entre ellas 3.779 por delitos asociados con violencia letal, 383 por homicidio, 16 por feminicidio, 1.053 por lesiones personales, 1.313 por tráfico de armas, 819 por violencia intrafamiliar y 193 por concierto para delinquir.

Alerta por elecciones

El general Vargas aseguró que la Fuerza Pública está en alerta frente a los planes que han detectado del Eln y otros grupos como las disidencias para afectar el proceso electoral, lo que puede incidir en el incremento de los homicidios.



Entre los planes se identificó lo que la guerrilla denomina ‘acciones violentas rurales’, que para las autoridades es una forma de clientelismo armado que, como sucedió en Arauca, busca llamar la atención de forma violenta para generar impacto mediático y visibilidad internacional.



“A lo que se suman ataques a la Fuerza Pública como estrategia de presión armada y el incremento de confrontaciones armadas con otros grupos y de violencia para demostrar aparente capacidad territorial”, dijo el director de la Policía Nacional, quien señaló que el objetivo sería presionar una agenda política “para impulsar negociaciones o concesiones del Estado”.



Comparando los meses de enero en años electorales, se indica que el del 2002 registró 2.329 muertes violentas; en 2006, 1.360; en 2010, 1.289 homicidios; en 2014, 1.201 y en 2018, 1.113.

¿Qué opinan los expertos?

No podemos afirmar que se están matando solo entre criminales, esa seria una mala lectura FACEBOOK

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), no hay duda de que los hechos registrados en Arauca han incidido directamente en el incremento de los homicidios, y dijo que no se pueden dejar fuera de este panorama los golpes que han recibido por parte de la Fuerza Pública los integrantes del ‘clan del Golfo’ –cuyo máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, fue capturado en octubre del año pasado–, “lo que probablemente ha generado muchas disputas internas que terminan resolviéndose de forma violenta en las zonas rurales”, puntualizó Restrepo.



Para el experto, la situación que se está registrando en la ruralidad se debe a “disputas del crimen organizado, situación que la Fuerza Pública no puede enfrentar de manera clara y contundente”.



Restrepo destacó la reducción de los homicidios en Cali y Medellín, y alertó “que esta violencia de cara a las elecciones pone en riesgo la situación donde están las circunscripciones especiales de paz que se van a escoger por primera vez en esta Cámara de Representantes”.



Para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el tema de los homicidios mezcla una serie de dinámicas que incluyen la delincuencia común y de microcriminalidad que “está muy relacionada con la situación macro de enfrentamientos entre grupos armados y de tráfico de armas (…) que puede traer un incremento”.



González se refirió a la situación de Arauca, la cual calificó como delicada por la confrontación entre grupos ilegales, y señaló que la tendencia es a “no poder controlar la situación” y, en época electoral, generar “un ambiente de zozobra”.



El director de Indepaz afirmó que los alcances de la Policía y el Ejército para reducir los homicidios es muy limitado, “suponiendo estrategias adecuadas (…) porque hay una causalidad de muchas cosas, condiciones sociales, grupos criminales; entonces una acción judicial de tipo punitivo no tiene consecuencias a corto plazo”.



El analista dijo que, durante el mes de enero, de acuerdo con cifras de la unidad de investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se registraron 214 homicidios selectivos, “que no es solo de líderes sociales, sino que implica homicidios de los grupos armados contra personas inermes, contra civiles, no podemos afirmar que se están matando solo entre criminales, esa seria una mala lectura”, puntualizó.



Indepaz dijo que en enero han sido asesinados 17 líderes sociales, pero al consultar con Fiscalía y Defensoría señalan que no han consolidado dicha información.



