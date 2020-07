Homicidio imprudente, delito que se podría imputar a médico Soler

La muerte, el 4 de julio, de Wendy Alexandra Bueisaquillo Giraldo, de 23 años, en medio de un procedimiento estético - liposucción - abrió nuevamente la polémica sobre la idoneidad de los médicos tratantes y el lugar a realizar dichas intervenciones.



La familia de la joven acusa al médico Ignacio Alberto Soler Moreño de haber tratado de ocultar las circunstancias en que falleció Wendy Alexandra, y a eso suman, que el galeno tiene varias denuncias por negligencia en el campo de la medicina estética.

EL TIEMPO consultó con el penalista y especialista en estos temas, Jaime Lombana, quien señaló que hay dos frentes en los que se debe investigar y juzgar la conducta del doctor Soler Moreño.



"Una disciplinaria por parte del gremio, en cuanto así cumplió con las normas de la cirugía plástica estética al 2020, con la metodología que establece ese especialización", y señaló que si el doctor Soler, "no tiene esa especialización para realizar ese tipo de operaciones, tema que será objeto de la investigación, se podría concluir que se incrementó la permisividad del riesgo, y tendrá que responder, a lo menos por una conducta imprudente".



De acuerdo con Lombana, el médico mencionado tendrá que ser investigado tanto por el Tribunal de Ética Médica como por la justicia ordinaria ante un posible homicidio imprudente.



Para Lombana, es claro que en el campo de la medicina cualquier resultado se pueda dar en medio de un procedimiento, pero le llama la atención que en el ámbito de la cirugía estética la joven haya fallecido de la manera como lo describe la familia.

El abogado señaló que en este caso se tienen que evaluar las circunstancias que infieran un "riesgo" que establezcan una conducta que no cumpla con "el deber objetivo de cuidado".



Señaló Lombana que en los casos de cirugía plática o estética la responsabilidad de los cirujanos es mayor tomando como base que en ese ámbito de la medicina, "pocas veces juegan los criterios de necesidad y urgencia", es decir, tienen tiempo para planear el procedimiento.



Al no tratarse de una urgencia, explica el jurista, el médico tiene tiempo para realizar los exámenes necesarios y escoger un lugar idóneo para realizar la cirugía.



"El resultado a muerte es imputable al médico cuando se demuestra que hubo un incremento del riesgo permitido, y por ende, una falta al deber objetivo del cuidado", concluyó el abogado Lombana.



Para Lombana, el médico debe cumplir con las especializaciones que requiere cada área del cuerpo humano a intervenir.

Por su parte, el penalista Francisco Bernate, dijo a este diario que a la luz de las leyes del país, que hoy no han sancionado el proyecto de Cirugía Segura, el médico que interviene no tiene que ser especializado, "pero si tiene que ser cirujano".



Señaló, que si se demuestra que hubo un error en el procedimiento, la sanción penal puede llegar incluso a los 9 años, que en principio no conlleva a prisión preventiva, sino a una sanción que lo inhabilita para el ejercicio de la medicina en el mismo término, y debe indemnizar a la familia.



"El proceso se puede detener si el médico repara o indemniza a la familia", señaló Bernate, quien dijo que es normal que en este campo los médicos tengan denuncias, y que es allí, cuando el Tribunal Médico debe intervenir y las secretarias de Salud.



El delito que se le puede imputar al médico Soler es el de homicidio culposo o imprudente, que según el penalista es lo mismo.



