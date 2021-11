Capturan a hombre que habría abusado a su hija por seis años

Una captura en Cúcuta fue reportada por la Fiscalía.



Según el ente, un hombre fue acusado por cometer presunto abuso contra una menor, de 10 años, desde 2014 hasta 2020.



La víctima era su propia hija.

La madre interpuso la denuncia

Una menor sufrió vejámenes por al menos seis años. Foto: iStock

Según un comunicado oficial emitido por la Fiscalía General de La Nación, el hombre estaba en una vía pública de la ciudadela Atalaya de Cúcuta, en Norte de Santander, cuando fue capturado por las autoridades.



El hombre, dice el reporte, cometió abuso contra su hija durante por lo menos seis años.



La infame actividad habría iniciado a mediados de 2014 y se extendió hasta mayo de 2020, cuando la menor "decidió contarle a su madre, quien puso la denuncia en la Fiscalía".



"El ente acusador le imputó cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivos con actos sexuales con menor de catorce años", indicó la Fiscalía.



No obstante el recuento de los años y la denuncia, el implicado no aceptó cargos.

¿Cómo denunciar un caso de abuso?

Los delitos pueden ser denunciados en varias entidades. Foto: iStock

Según un artículo de este medio, usted puede denunciar un caso de abuso contra menores directamente con la Fiscalía o en una Unidad de Reacción Inmediata (URI).



Si no puede ir directamente a estas entidades, puede acercarse al cuadrante de la Policía Nacional de su barrio, o a una Comisaría de Familia. Estas entidades recibirán su denuncia y le indicaran a qué autoridades debe acudir para agilizar el proceso.



Teniendo en cuenta que se trataría de un delito contra un menor, también puede comunicarse a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el fin de hacer la denuncia e iniciar el debido proceso.

