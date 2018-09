Primera condena por maltratar y explotar a una mujer indígena

Por primera vez se condena en Colombia a una persona por maltratar y abusar de un integrante de las comunidades indígenas.



Claudia Maritza Castiblanco Parra, abogada de profesión, fue condenada a 13 años y dos meses de prisión, que deberá cumplir en un sitio de reclusión por el delito de trata de personas.

La Fiscalía General sustentó que con base en la investigación adelantada se pudo establecer que en el mes de enero del 2014, José Walter Grisales contacto a Erika Vargas Castillo, indígena de la comunidad Carapana ubicada en Mitú, Vaupés.



La mujer de 18 años en ese momento se encontraba en estado de embarazo, y le propuso un trabajo en la Bogotá para atender labores domésticas con una remuneración mensual de 250 mil pesos. Salario que no era ni la mitad del establecido como mínimo para el año 2014. ($ 616.000).

No obstante, se demostró por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial, Dijín, que las condiciones de trabajo en las que estaba la mujer indígena no eran las que se habían pactado en un principio. No solo se le estaba coartando la libertad manteniéndola encerrada en la casa, sino que le restringían cualquier comunicación con su familia y la hacían trabajar en exceso.



"Las jornadas de trabajo empezaban a las seis de la mañana y terminaban en ocasiones hasta las diez de la noche'', afirmó Harvey Vargas, hermano de la víctima. También la Fiscalía constató que la joven no fue afiliada a la seguridad social.



Según la Fiscalía, la abogada Castiblanco le advirtió a la joven, cuando llegó a su casa, que no iba a recibir remuneración porque con su trabajo debía pagar los pasajes que se compraron para trasladarla de Mitú a Bogotá, cuyo costo era cercano a los 400.000 pesos.



Además Erika, en su testimonio, relató que haciendo aseo, accidentalmente rompió un plato decorativo de la casa. "La señora me manifestó que debía pagárselo con trabajo y que su valor era de cinco millones de pesos", contó. Para pagar la pieza, habría tenido que laborar 20 meses gratis.

La juez compulsó copias en contra de José Walter Grisales, persona que se encargo de llevar a la mujer indígena a la casa de Claudia Castiblanco con una falsa promesa de trabajo.



