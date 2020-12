Macabras historias de hijos que terminaron asesinando a sus padres

Parricidio es la denominación que se le da al asesinato de un pariente cercano: específicamente a la pareja, al hijo, a la madre o al padre del perpetrador.

Este tipo de crímenes son inusuales. Pero suceden. Y cuando pasan estremecen a las personas cercanas al hecho atroz.



Conozca algunas historias de padres que fueron asesinados por sus propios hijos.

A sangre fría

El pasado 28 de noviembre, Guillermo Romero Casallas (de 58 años) fue asesinado por su propio hijo, según los primeros reportes de las autoridades. El hecho se presentó en su casa, en medio de una reunión.



Los presentes señalaron que hubo una fuerte discusión entre el padre y el hijo. El altercado desencadenó en una riña en la que este último habría apuñalado en múltiples ocasiones al hombre de 58 años.

El joven, que por el momento sigue prófugo, llamó a Diego Romero (su hermano) y confesó el asesinato.



“Mi hermano me llamó a las 9:22 (de la noche) y confesó que había asesinado a mi papá, sin ningún remordimiento”, manifestó el hermano del asesino al sistema informativo de CityNoticias.

Abuso sexual

De acuerdo con el diario 'El Universal' en Toluca, una ciudad mexicana, el 18 de noviembre de 2019 se conoció el caso de Ángel Israel, un joven, de 15 años, que asesinó a Regino, su padre. Esto se dio a raíz de una escalofriante confesión: Regino admitió haber abusado de Ángel y de su hermana cuando ellos eran niños.

Según la declaración de la madre, Regino (de 47 años) dijo que se sentía atormentado por lo que había hecho: “No sé si me vayas a perdonar, al igual que tu mamá. Cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita”, fueron sus últimas palabras.

El padre tenía un arma en su habitación por su trabajo. Foto: iStock

El joven se dirigió al cuarto de sus padres, sacó un arma de fuego y le disparó en cinco ocasiones a su padre y abusador. Tras ello, Ángel le confesó a su madre que tenía breves recuerdos del abuso.



El joven, sin embargo, quedó en libertad: fue considerado como una víctima por el Ministerio público de México.



En la actualidad la investigación sigue en curso. Para Ángel se dictaminó ayuda psicológica.



Videollamada de Zoom

En mayo de este año, Dwight Powers (de 72 años) fue apuñalado por su hijo mientras mantenía una videoconferencia en la aplicación Zoom.



Poco más de 20 personas vieron a Thomas Scully-Powers asesinar a su padre. Ellos dieron aviso a las autoridades.

El anciano estaba en medio de una videollamada en Zoom Foto: iStock

El hecho se presentó en el estado de Nueva York, Estados Unidos. La Policía del condado de Suffolk, en la región de Long Island, reportó que el perpetrador del hecho fue capturado casi una hora después de que las autoridades recibieran el llamado de los testigos, quienes, desde sus hogares, presenciaron el horror de la escabrosa escena.



Powers hijo fue acusado de asesinato en segundo grado y, según ‘CNN’, su juicio sigue en proceso.



La noche de navidad

Gustavo Tobías Gámez (de 43 años) fue asesinado en Santa Marta por su hijo, en medio de un altercado familiar, durante la noche del 24 de diciembre de 1997.



Tobías Moreno, de 18 años, le propinó una puñalada en la parte posterior de la pierna izquierda a su propio padre. Esta herida le produjo la muerte.

El hecho se presentó en Santa Marta, la noche de navidad. Foto: iStock

El joven consiguió su libertad ese mismo día debido a que sus parientes realizaron las diligencias pertinentes, reportó a EL TIEMPO Julio Omar Roca, Comandante de la Sijín en el Magdalena de ese momento.



Roca también manifestó que Moreno tenía antecedentes penales.



Supuesta mafia

En Villanueva y Geltrú, ciudad ubicada en la provincia de Barcelona (España), fue encontrado el cuerpo de un hombre llamado Manuel en medio de un incendio.



De acuerdo con el diario español ‘La Vanguardia’, Ismael (hijo de la víctima) confesó el crimen pocas horas después de que el cuerpo fuera encontrado: “hoy no he visto otra solución. He cogido un cuchillo y se lo he clavado a mi padre por la espalda”.

La investigación terminó apuntando a una joven llamada Alba, quien presuntamente engañó y se aprovechó del joven para que diera muerte a su propio padre.



Vale resaltar que los dos se conocieron por redes sociales.

Ismael conoció a Alba en las redes sociales. Foto: iStock

Alba planeó una absurda patraña: le dijo a Ismael que Manuel era un mafioso y que, si no acababan con su vida de una vez por todas, su familia correría peligro. Ella también aseguraba ser parte de un grupo secreto de la fuerza policial que luchaba contra organizaciones criminales.



Es probable que ambos jóvenes sean enjuiciados: Ismael por ser el autor material y Alba por inducir el asesinato.



Una discusión familiar

La mañana del 10 de diciembre de 2019, en la localidad de Engativá (Bogotá), Julían (de 19 años) disparó a su propio padre por una discusión familiar. Aunque el hombre (de 50 años) fue trasladado a la Clínica Santa María del Lago, no se salvó.



Los vecinos señalaron a CityNoticias que Jairo y Julia (padres de la víctima) nunca presentaron ningún problema. Además, aseguraron que Julián siempre fue un joven ejemplar. Por eso, la comunidad no entendió la razón del muchacho para cometer el asesinato de su padre.

“Es triste, es un hecho lamentable que entre dos seres queridos ocurra esto. Nosotros supimos que todo ocurrió luego de una riña entre esposos”, fue la declaración que dio Pedro Abreu, teniente coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Al final, lograron capturar a Julián e incautar el arma, pero no fue recluido en la cárcel. Aún así, se inició un proceso judicial contra él y fue citado a imputación de cargos.

Un experto especuló que se pudo tratar de violencia intrafamiliar. Foto: Johan López / EL TIEMPO

Luis Orlando Jiménez, especialista en ciencias forenses y doctor en Psicología, explicó a EL TIEMPO que el hecho pudo ser provocado por un caso de maltrato intrafamiliar.



“Hay aspectos como la impulsividad, que es una característica de edades tempranas. También se tienen que tomar en cuenta las experiencias previas. Por ejemplo, si el joven o su madre habían sufrido de maltrato. Es posible que si él fue víctima de violencias, genere una especie de anestesia emocional”, explicó el experto.



En el baúl del carro

En mayo de este año se cumplieron 39 años de uno de los asesinatos que más ha conmocionado a Argentina.



Sucedió en Buenos Aires el 29 de mayo de 1981. La familia Schoklender había salido a celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, Sergio. Cuando regresaron a la casa, Cristina y Mauricio fueron asesinados a golpes con una barra de hierro. Además, el padre fue fuertemente estrangulado.

Los hermanos Schoklender se reencuentran en el pabellón. Marzo de 1984. pic.twitter.com/E6bw7z47la — Los 80 (@los80libro) March 13, 2018

De acuerdo con el diario argentino ‘La Nación’, hubo dos hipótesis que los investigadores pusieron en consideración.



La primera: La madre habría instado a Pablo a tener relaciones sexuales y él la habría golpeado con una barra de hierro en la cabeza. Al escuchar la conmoción, Mauricio atacó a Pablo y terminó también asesinado a manos de su hijo.



La segunda estableció que Pablo quería irse a vivir a Brasil y asesinó a sus padres para exigir parte de la herencia. Su hermano Sergio le habría ayudado a esconder los cadáveres en ambos casos.



Los cuerpos de Mauricio y su esposa Cristina fueron encontrados en el baúl de un auto. La Justicia argentina determinó que fueron Pablo y Sergio los responsables del doble homicidio y fueron enviados a prisión: el primero salió en 2001 y el segundo, en 1995.

