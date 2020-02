Hija de Aída Merlano podría pagar 20 años de prisión por la fuga

Mientras su madre, la exsenadora Aída Josefa Merlano Rebolledo, busca la protección del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la joven Aída Merlano Manzaneda enfrentará en juicio la posibilidad de pagar hasta 20 años de cárcel, bajo cargos de ser ficha clave en la fuga de la polémica excongresista y por supuestamente manipular a su hermano menor de edad para que participara en el plan criminal.

Esos son los delitos por los que la Fiscalía acusó a la hija de Merlano y al odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas a través de un documento de 22 páginas en el que se reseñan casi un centenar de testimonios y pruebas en contra de los dos procesados.



La Fiscalía dice que la escandalosa evasión, que quedó registrada en videos de varias cámaras de seguridad, "contó con la complicidad de Javier Guillermo Cely Barajas y Aída Victoria Merlano Manzaneda".

El documento señala que la joven Merlano Manzaneda "coordinó la fuga de la señora Aída Josefa Merlano desde el momento que se acudió a una cita odontológica como fachada para que esta última pudiera realizar todos los actos para consumar" el plan criminal, el pasado 1 de octubre.

Este es el momento en el que Aída Merlano se sube a la motocicleta y se fuga. Foto: Archivo particular

Ella, acusa la Fiscalía, "realizó todas las gestiones para que en el preciso momento llegue una motocicleta al lugar (que) la recogería (a la excongresista) para emprender la huida. Adicional a eso le suministró algunos elementos tales como teléfonos móviles para que ella pudiera culminar y llevar a satisfacción su plan de escape".



De ser hallada culpable, la joven Merlano (que aprovechando la visibilidad del caso ha sido incluso portada de revistas) se expone a una pena inicial, por fuga de presos, de hasta 108 meses de cárcel (9 años).



"Conocía que contribuía a la fuga de la señora Aída Merlano Rebolledo y quiso hacerlo. Con su conducta lesionó el bien jurídico tutelado de la eficaz y recta administración de justicia", señala el documento.



El segundo delito imputado es, sin embargo, el que podría traerle mayores consecuencias. El ente investigador dice que la muchacha "utilizó e instrumentalizó a su hermano de 17 años para cometer el delito de fuga de presos y quiso hacerlo, ingresando a través de él elementos que fueron necesarios para la fuga" .

La excongresista colombiana Aida Merlano al ser llevada a una audiencia judicial en Caracas (Venezuela). Foto: Efe

Utilizar a menores de edad para cometer delitos tiene cárcel hasta 20 años, a lo que se sumaría el agravante de haber participado en un plan criminal con otras personas.



Los mismos señalamientos penales se le hacen al odontólogo. Los dos fueron capturados días después de la fuga, pero un juez de garantías los dejó en libertad aunque el proceso siguió adelante.



Sobre Cely, la Fiscalía sostiene que tuvo una "injerencia determinante", en el delito, "proporcionando el espacio y las condiciones necesarias para la fuga y la provisión de elementos requeridos para la huída de la señora Merlano (....), haciendo ver a la luz de las personas que estaban encargadas de la custodia que se estaba realizando un procedimiento estético odontológico".



Agrega que el odontólogo actuó con pleno conocimiento de los hechos, "generando así las condiciones perfectas para que ella se pudiera cambiar de atuendo para despistar a las autoridades, colocar la soga para descender por la ventana, soga que él mismo verificó, y del mismo modo dándole tiempo a Aída Merlano para coordinar los hechos tendientes a la consumación del hecho".

También lo señala de manipular al hijo menor de edad de la excongresista, con lo que su posible pena aumentaría considerablemente.



Cely ha asegurado que no conocía las intenciones de su paciente, aunque las cámaras lo captaron incluso despidiéndose de beso de la mujer segundos antes de que ella saliera por una ventana del consultorio, ubicado en el norte de la ciudad.



Por los hechos también están investigados varios guardianes del Inpec, pero hasta ahora no hay decisiones definitivas en sus casos. Y el Gobierno, que en un primer momento dijo que estaba incluso contemplando la posibilidad de liquidar ese cuestionado cuerpo de guardia, no ha vuelto a referirse públicamente al tema.

