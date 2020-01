Polémica afirmación de la hija de Aída Merlano sobre fuga de su mamá

Dos días después de la captura de la excongresista Aída Merlano, realizada en el sector de El Milagro, en Maracaibo, Venezuela, su hija, Aída Victoria Merlano, habló sobre su detención.

Cuando la información fue conocida, la joven dijo que la captura era un "rumor" y aseguró que "una vez los medios la dieron por muerta. Hasta que no salga un reporte oficial, lo tomaré como una noticia falsa".



Sin embargo, este miércoles Aída Victoria Merlano publicó algunos videos en redes sociales hablando sobre la captura de la excongresista.



"Yo jamás he dicho que quiero que mi mamá esté libre, lo que he dicho es que espero que a mi mamá le den una condena justa".



Y prosiguió: "eso significa que se tengan los videos donde evidentemente hay policías implantando pruebas en su sede de campaña, y que se le respeten sus garantías constitucionales".



En los videos la hija de la excongresista asegura que "mi mamá no salió huyendo de la justicia colombiana, ella salió huyendo de la injusticia de un estado que no respetó sus garantías".

La joven dice que su madre no pide estar libre sino garantías y un proceso justo.



Este miércoles la justicia dictó privar preventivamente de libertad en Caracas a la excongresista, quien estaba prófuga desde octubre de 2019 mientras se encontraba en una cita médica en Bogotá.

Aída Merlano fue capturada por ingresar ilegalmente a Venezuela, aunque Colombia la solicita por corrupción electoral, delito por el cual ya había sido condenada a 15 años de cárcel. Foto: Archivo particular

Además, se le ordenó la privación preventiva de la libertad para Yeico Manuel Vargas Silvera, quien acompañaba a Merlano cuando fue arrestada por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).



El tribunal del caso, atendiendo una solicitud de la Fiscalía, ordenó como sitio de reclusión el Helicoide, centro carcelario dependiente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ubicado en el sur de la capital venezolana.



En diciembre del año pasado, Victoria Merlano publicó un fragmento de una carta que su madre le envió que decía que su madre tenía intención de colaborar con la Justicia.



En septiembre de 2019, la Corte Suprema la condenó a 15 años de cárcel por su responsabilidad en el entramado desplegado desde la llamada ‘Casa Blanca’, sede de su campaña política, para comprar votos y llegar al Senado.



