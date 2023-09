La Fiscalía tiene previsto imputar en los próximos días a tres personas que conformaron una empresa llamada Hersq, creada en 2009, la cual desde hace años habría operado como una ‘pirámide’ en el sector salud que alcanzó a quedarse con la plata de varios de sus inversionistas.



Los que están en la mira de las autoridades son David Alexander Díaz, Laura Viviana Malagón y Gonzalo Rozo, contra quienes ya se solicitó una audiencia de imputación por los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero, y omisión de reintegro, según conoció EL TIEMPO.

Desde 2018, cada uno de los procesados habría tenido alguna participación en el señalado entramado por el cual 33 víctimas -hasta ahora- hoy reclaman cerca de 10.000 millones de pesos de los que ya nadie les da razón.



El que habría estado al frente de todo esto es David, amigo de Gonzalo y esposo de Laura. A la pareja, según allegados al caso, este negocio les cambió la vida: pasaron a darse lujos y viajes que antes no eran usuales.



Fue David, afirmaron los denunciantes, quien les recibió millones de pesos para financiar la ejecución de contratos que Hersq había obtenido con entidades públicas. Esa plata, les decían, estaba destinada a financiar la producción de la empresa, es decir, a comprar productos que necesitaban las entidades que los contrataban.

Hersq decía que el dinero que recibía era para financia productos que se requerían para cumplir contratos que había obtenido con entidades públicas. (Imagen de referencia) Foto: EL TIEMPO

En efecto, los contratos que suscribía Hersq -que por lo general nunca pidieron ver los denunciantes- estaban dirigidos a comprar insumos para practicar pruebas de covid-19 y a la venta de productos relacionados al sector salud, pero a esta altura los afectados ya no saben si todas las promesas de contratación eran ciertas, aunque aparecen al menos 13 contratos en el Secop.



El negocio tenía de por medio supuestos convenios con la Policía y la Fiscalía, y consistía en que lo que daban las víctimas se les devolvería en 12 meses con intereses entre el 8 y el 20 por ciento, algo que llamó la atención de muchos.



EL TIEMPO habló con varias víctimas como Samy Mustafa y Eduardo Tovar, y aunque cada una tiene sentimientos e historias diferentes, coincidieron en que al enterarse de Hersq regaron el rumor a otra gente porque les pareció una buena inversión.



"David se ganó la confianza de estas personas, quienes comenzaban invirtiendo 10 millones de pesos y recibían 15, porque él les decía que les había ido súper bien. Después les decían: ‘me salió una oportunidad para 50 millones’ ", le contó a este diario el abogado Juan Manuel Sáenz, quien representa a los afectados.

Lo que se ha averiguado de manera preliminar, según el penalista, es que uno de los negocios se hizo en 2020 con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y tuvo un valor de 14.000 millones de pesos.



Esa plata, aparentemente, la recibieron en un fondo de inversión privada, pues para ese momento las cuentas de Hersq estaban embargadas por procesos civiles en contra de David. Sobre él, algunos contaron que al principio llevaba las cuentas claras de cuánto le debía a cada uno, pero luego empezó a no devolverles lo invertido.



Todas estas inversiones no devueltas por las que los van a imputar se concentraron en dos ciudades: Cali y Bogotá, en esta última funcionó el centro de operaciones en una oficina en el barrio La Castellana, pero ahora nadie da razón del paradero de Díaz, Malagón y Rozo.



Para conocer su postura, este diario intentó contactarlos, pero no contestaron las llamadas.



Por su parte, el abogado Sáenz contó que "la imputación es un avance significativo para que las víctimas accedan a la administración de justicia. A pesar de llevar cuatro años luchando para que esas personas respondan, sabemos que este es el comienzo de un largo y tortuoso camino judicial. Por lo pronto, agradecerle a la Fiscalía por el trabajo realizado durante la indagación”.

Deudas con los trabajadores

La Superintendencia de Sociedades realizó la investigación en conjunto con la Procuraduría General de la Nación. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Otro de los capítulos por los cuales los implicados podrían rendir cuentas a la justicia tiene que ver con los daños colaterales que generaron al no pagarles a los trabajadores de Hersq.



Lo que se ha conocido es que, desde el año 2021, al parecer un grupo de empleados dejó de recibir sus prestaciones por el trabajo que hacían en la sede de La Castellana, y por eso se iniciaron acciones legales en esa línea.



Sobre la señalada pirámide también hay una queja en la Superintendencia de Sociedades, además de otros nombres de presuntos involucrados como el de la contadora de Hersq, a quienes la Fiscalía podría vincular a su investigación. A la par, se analizan acciones legales en Estados Unidos.

