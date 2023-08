‘El Taladro’, ‘el Patrón’, ‘el Viejo’ y el ‘señor de la Sierra’ fueron alias con los que se conoció en las Auc a Hernán Giraldo Serna, excomandante del bloque Resistencia Tayrona, quien es conocido como el mayor depredador sexual de los paramilitares por los múltiples abusos de mujeres, la mayoría de ellas menores de edad, que cometió.



En una providencia de 154 páginas, el exjefe paramilitar desmovilizado en febrero de 2006, retornado a Colombia en 2021 tras cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos, fue expulsado de Justicia y Paz luego de comprobarse que, tras dejar las armas, siguió violando a niñas en las cárceles en las que estuvo preso. La decisión recoge, entre otras pruebas, los relatos de María*, Juana*, Camila* y Rosa*, cuatro de sus víctimas.

(Lea también: Los vejámenes por los que Justicia y Paz expulsó al temido expara Hernán Giraldo).

Los relatos

Facebook Twitter Linkedin

Hernán Giraldo Serna, exjefe paramilitar, en una versión ante la Fiscalía en 2007. Foto: Archivo EL TIEMPO

María le contó a la Fiscalía que en 2006, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, tras la desmovilización del bloque Resistencia Tayrona, conoció Noralba Vasco, quien preparaba alimentos para miembros de las autodefensas, entre ellos para Giraldo Serna.



Tiempo después, según su relato, Vasco comenzó a vivir con dos hermanas, de 12 y 10 años a quienes supuestamente cuidaba, pero tras la detención de Giraldo Serna y su traslado a una cárcel de Medellín, Vasco se fue también para esta ciudad en compañía de las niñas. Entre finales de 2007 e inicios de 2008, María volvió a encontrarse a Vasco y acordó irse a vivir con ella a Santa Marta, pues esta le prometió que por labores domésticas y cuidar de las dos menores, le pagaría sus estudios y asumiría su sostenimiento.



(Lea en contexto: La historia de la mujer que vendía niñas al ex-para pedófilo Hernán Giraldo).



Mientras María vivió ahí se enteró de que una de las niñas a las que cuidaba era “mujer” del excomandante paramilitar, quien había sido trasladado a una cárcel de Barranquilla, y Vasco la llevaba todos los domingos a visitarlo. Pero en enero de 2008, cuando María tenía 15 años, Vasco le dijo que la próxima vez iría ella a la cárcel; aunque se negó, Vasco le dijo que en esa casa se hacía lo que Giraldo ordenaba así que la llevó a una notaría a sacarle una tarjeta de identidad, luego a la peluquería, le compró ropa y la ingresó a prisión hasta la habitación del criminal.



Él la abusó sexualmente sin que ella pudiera hacer nada para impedirlo, pese a que sintió tanto dolor y terror que empezó a llorar. Vasco la obligó a ir dos veces más a la cárcel a este tipo de visitas.



(Puede leer: El rastro que siguen en Cali las autoridades por magnicidio de Villavicencio en Ecuador).



La decisión también cuenta la historia de Juana, quien relató que desde los 12 años la estuvo acosando Giraldo, quien todavía era un jefe paramilitar en la zona en la que vivía, cerca de Santa Marta. Cuando ella cumplió 13 años, en julio de 2005, el hombre la violó. Esa fue la primera pero no la única vez que sucedió, pues los abusos continuaron tras la desmovilización del jefe paramilitar.



Ella le contó a la Fiscalía cómo en al menos cuatro oportunidades, entre 2006 y 2007, hombres bajo el mando de Giraldo, e incluso uno de sus hijos, la llevaron a sitios en Santa Marta, a la cárcel de Barranquilla, y a la de La Ceja, en Antioquia, porque Giraldo la “mandaba llamar” para abusar sexualmente de ella. Para algunos de esos encuentros la recogían en su casa y la trasladaban en carro desde Magdalena hasta Antioquia.



“... En el año 2007 ingresé un día en horas de la noche, el personal de guardia del Inpec ya tenía orden de Hernán Giraldo Serna que me dejaran entrar…”, contó en uno de sus relatos.

Facebook Twitter Linkedin

En 2021 Hernán Giraldo volvió a Colombia desde Estados Unidos, tras cumplir una pena por narcotráfico. Desde entonces está preso en la cárcel de Itagüí, Antioquia. Foto: Migración Colombia

Camila es otra de las víctimas del criminal, y le contó a la Fiscalía que fue abusada sexualmente tanto antes de su desmovilización, cuando tenía 11 años de edad, como después de que él dejó las armas. Ella era una de las niñas que vivía con Noralba Vasco y mientras Giraldo estuvo recluido en las cárceles de La Ceja e Itagüí (Antioquia), y en la de Barranquilla, “ingresó obligada a los establecimientos donde fue abusada sexualmente por Giraldo Serna hasta cuando fue extraditado, es decir, cuando esa menor tenía 12, 13 y 14 años de edad”, se lee en la decisión de Justicia y Paz.

Después que lo capturaron nos fuimos para La Ceja, a una casa donde nos recibió el hijo de Hernán Giraldo (...) ahí ingresábamos a la cárcel, allá en las visitas siempre que iba abusó de mí: Camila* FACEBOOK

TWITTER

“Después que lo capturaron nos fuimos para La Ceja, a una casa donde nos recibió el hijo de Hernán Giraldo, de nombre Daniel, le decían Grillo (...) ahí fue donde ella (Noralba Vasco) sacó el documento que mi papá le firmó donde nos había dejado a cargo de ella, y con ese ingresábamos a la cárcel, allá en las visitas siempre que iba abusó de mí”, contó ella misma sobre los hechos.



Ella también relató que tras la extradición, los hijos del exjefe paramilitar la amenazaron para que cambiara su versión y dijera que solo la había violado antes de su desmovilización; como ella se negó a hacerlo, se vio obligada a desplazarse.



(Lo invitamos a leer: Las pruebas que llevaron a la expulsión de ‘Gafas’ de la JEP).



Finalmente, el escrito narra los vejámenes que vivió Rosa, quien tenía 12 años de edad cuando comenzó a ser abusada sexualmente por Giraldo en la cárcel de La Ceja, a donde entraba obligada. Aunque le ponían inyecciones de planificar, ella quedó embarazada en al menos dos oportunidades por sus abusos. Su primer embarazo fue cuando solo tenía 13 años de edad. Así se lo contó a la Fiscalía:



“Todavía no había cumplido los 13 cuando quedé embarazada, en esa ocasión me di cuenta mucho tiempo después, no sé cuánto tiempo tenía, fuimos a un paseo, yo me tiré de un tobogán y caí a la piscina y me empezó un dolor muy fuerte, no podía caminar… ellos me llevaron a la clínica… Allá me hicieron exámenes y recuerdo que el médico le dijo a la enfermera ‘la 24 B está embarazada, vamos a llamar a Bienestar y Policía’...”, contó.

Todavía no había cumplido los 13 cuando quedé embarazada, me di cuenta mucho tiempo después, fuimos a un paseo, yo me tiré de un tobogán y caí a la piscina y me empezó un dolor muy fuerte: Rosa* FACEBOOK

TWITTER

A quienes se refirió como “ellos” eran subalternos e hijos de Giraldo Serna, quienes “hablaron” con el médico y este no llamó a la Policía sino que la dio de alta con unas “pastillas para el dolor”. En realidad eran píldoras abortivas que le dieron a tomar engañada; además, luego le practicaron a la fuerza un legrado improvisado en el piso de otra finca a donde la llevaron.



Los abusos no pararon ni siquiera después de esto. Rosa volvió a quedar embarazada unos meses después y aún estando en gravidez, de lo cual era consciente Giraldo, él la violó en una visita a la cárcel de Barranquilla. Ella tuvo su hijo a los 14 años de edad.



Giraldo mismo admitió estos hechos en una versión libre en 2014, desde Estados Unidos, y como al hablar de la edad que para entonces tenía su hijo dejó en evidencia que el abuso ocurrió después de la desmovilización, se conoció que un abogado que es referido como 'Alex' y que trabajaba para él intentó alterar después, de forma fraudulenta, el registro civil de nacimiento del niño.

Lo que viene ahora

Facebook Twitter Linkedin

Este 26 de enero de 2021, el exparamilitar Hernán Giraldo fue trasladado a la cárcel de Itagüía. Foto: Inpec

Por estos cuatro relatos, entre otras múltiples pruebas recopiladas por la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla expulsó al ‘señor de la Sierra’, pese a que su defensa intentó defender que las niñas entraban a las cárceles de manera voluntaria porque querían visitarlo “socialmente”, algo que quedó completamente refutado.



Es de recordar que tras su sometimiento a Justicia y Paz, el 13 de mayo de 2008 Giraldo fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, donde permaneció 14 años hasta que volvió a Colombia en enero de 2021 y fue enviado a la cárcel de Itagüí, en Antioquia.



(Puede interesarle leer: Las pistas que siguen investigadores por plan para atentar contra el Fiscal).



Antes de su regreso al país, el 18 de diciembre de 2018 la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla lo condenó a 40 años, conmutados a los 8 años de cárcel máximos posibles en esa justicia, por desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, desplazamiento forzado, terrorismo, trata de personas, multiples abusos sexuales, esclavitud sexual, entre otros crímenes.



Ahora que se declaró la salida de Giraldo de Justicia y Paz, tendrá que pagar en la justicia ordinaria los 40 años de cárcel de la condena que ya tiene, y se enfrenta a nuevas investigaciones por los delitos que cometió tras su desmovilización.



En otras determinaciones, se compulsaron copias para que la Fiscalía investigue e identifique al abogado referido como ‘Alex’, quien según los relatos intentó ayudar a encubrir los crímenes.

Facebook Twitter Linkedin

Noralba Vasco, empleada de Hernán Giraldo capturada por su presunta complicidad en el abuso de los menores de edad. Foto: Fiscalía

También se compulsaron copias para que se indague la posible responsabilidad penal en la que pudieron haber incurrido otros fiscales por la mora en las investigacionessobre los abusos que cometió Giraldo tras su desmovilización, pues esto había sido denunciado penalmente hace varios años.



Así mismo, se pidió a la Fiscalía y la Procuraduría investigar a los funcionarios del Inpec que habrían permitido que las menores de edad entrara a las cárceles donde estuvo Giraldo y fueran abusadas sexualmente por él.



Por su lado, Noralba Vasco permanece privada de la libertad desde 2021 y fue señalada por la Fiscalía por las conductas de trata de personas agravada y explotación sexual. Todavía no se finaliza el juicio en su contra.

Justicia@eltiempo.com

* Nombres cambiados para proteger a las víctimas.

Lea otras notas de Justicia: