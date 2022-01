Jhonier Leal negó su responsabilidad en el homicidio de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández Leal perpetrado en noviembre del año pasado en el municipio de La Calera (Cundinamarca).



"No acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos", dijo el hombre capturado en la noche del viernes.



Y añadió: “jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano, por ende no acepto los cargos".(Siga leyendo: Vea las cinco pruebas que acorralan a Jhonier Leal, señalado por doble homicidio)

El capturado escuchó durante varias horas la relación de evidencias de la Fiscalía para vincularlo con el homicidio e incluso llegó a preguntar al fiscal del caso por el tiempo que podría pagar de ser encontrado responsable y luego se declaró inocente y se irá a juicio para intentar demostrarlo.



Su defensa argumenta que la Fiscalía hizo un relato de evidencias circunstanciales que no llegan a afectar la presunción de inocencia del capturado.

De hecho su abogado en la audiencia pidió a la juez que no avalara la legalidad de la imputación y mencionó la posiblilidad de una nulidad de lo actuado, aunque finalmente no presentó ese recurso.



Indicó que el capturado vivía hace alrededor de seis meses en la casa en la que se cometió el homicidio por lo que era lógico que se encontraran evidencias de su presencia en el sitio. Cuestionó que la Fiscalía señaló que encontró sangre en su baño pero no precisó a quien correspondía y que llegó a calificar la casa como un lugar con mucha seguridad a la que era muy difícil ingresar cuando nisiquiera había una cerca.

"Se puso de presente un número de hechos circunstanciales", insistió el abogado Álvaro Rojas y añadió que no se mostraron evidencias "de que allí nadie mas podía entrar".



Y dijo que a pesar del aparato y capacidad de la Fiscalía no se mostraron evidencias de que el capturado hubiera obligado a tomar a su hermano unos medicamentos para presionarlo y lograr que escribiera una carta de despedida.



Así mismo indicó que la casa estaba desordenada, como lo mencionó la Fiscalía, porque la persona que estaba encargada del aseo no fue la semana previa a los hechos y no porque se hubiera registrado una pelea.



"¿Qué pasó porque no se nos dice la hora probable de la muerte?", dijo el abogado al mencionar que se dio cuenta de la proyección de la ventana de la muerte que no da claridad sobre los hechos ni vincula a su cliente con lo sucedido.

