'Hay más de 750 órdenes de captura sin ejecutar': fiscal Barbosa

Durante el XXIV congreso de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), que se lleva a cabo en Cartagena, Bolívar, varios han sido los funcionarios que se han dado cita al encuentro considerado como el más importante del sector logístico y de comercio exterior de Latinoamérica.



Uno de los que hizo presencia en el evento fue el fiscal General Francisco Barbosa, quien intervino durante la mañana de este miércoles 29 de noviembre.

El fiscal Francisco Barbosa, participa en el XXIV Congreso convocado por la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional Foto: Fiscalía.

A su salida del evento, el jefe del ente acusador se refirió a temas relacionados con la administración de la justicia en Colombia, entre ellas, las demoras en la materialización de capturas expedidas por jueces de la República en todo el país.



En su declaración, Barbosa señaló que se han llevado más de 750 órdenes de captura ante los jueces, sin embargo, dijo que ni la Policía ni el Ejército las han podido hacer efectivas.



"El fiscal Barbosa no fue quien solicitó levantar órdenes de captura de narcotraficantes en Colombia, fue el Presidente de la República que me lo solicitó a mí y yo me negué. Me parece muy grave que esas órdenes de captura no se ejecuten y esperamos que se explique por qué no se han hecho efectivas", dijo el fiscal.



Y añadió que esto se ha dado "por cuenta de la vergonzosa idea de paz criminal que se ha venido estableciendo en el territorio nacional. ¿Qué significa la paz criminal? Suplantar autoridades, romper los diálogos con la sociedad civil y entregarle el poder real a una cantidad de actores delincuenciales".



Precisamente sobre este tema la vicefiscal Martha Janeth Mancera se refirió en su entrevista con EL TIEMPO, el pasado fin de semana, al señalar que las órdenes de captura en contra de los cabecillas de grupos guerrilleros "no se está trabajando con la articulación que se requiere".

La vicefiscal Martha Mancera se refirió al tema de las capturas en entrevista con EL TIEMPO. Foto: Cortesía Fiscalía

Así mismo, el jefe del ente acusador indicó que "la Fiscalía ha entregado $29 billones a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de los cuales $21 billones son por narcotráfico. Lo hemos golpeado en diferentes puertos, con estrategias importantes de lucha contra el narcotráfico".



En cuanto a los señalamientos que hicieron dos investigadores del CTI de la Fiscalía en los que aparece la vicefiscal Martha Mancera, quien reaccionó apartándose de esas graves acusaciones, el fiscal Barbosa advirtió que se trata de un "montaje".



Los hechos están asociados a presuntas irregularidades de un alto funcionario de la entidad en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.



"Básicamente hay un montaje. Una estructura criminal alrededor de esto y si existen funcionarios o han existido funcionarios que tengan alguna responsabilidad criminal dentro del entre acusador, pues las investigaciones están ahí", dijo el fiscal.

