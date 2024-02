Habla Harold Echeverry, asesino de Michel Dayana González; niega que lo hayan golpeado

A través de un video difundido desde la cárcel de Cómbita, Harold Echeverry, el hombre que asesinó en Cali a la joven Michel Dayana González, se pronunció frente a una noticia que salió referente a golpes que habría recibido en la prisión.



La pieza dura casi dos minutos, y en ella el condenado a 47 años por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado agravado negó haber sido golpeado, como trascendió en las últimas horas. De hecho, indicó que en la cárcel se le han respetado sus derechos.



El feminicida aparece diciendo el pasado 6 de febrero que está recluido en la unidad UTE, en el patio 8 de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. "Me encuentro bien, físicamente bien. En ningún momento, no he sido lesionado o golpeado en mi integridad física".



Harold Echeverry, asesino de la joven Michel Dayana González, habla desde cárcel de Cómbita. Foto: Archivo particular

Echeverry resaltó que la guardia le ha respetado los derechos como privado de la libertad, y que las autoridades de la cárcel han estado al tanto de su proceso tras confesar el crimen que estremeció a los caleños y el Valle del Cauca.



La versión de que este hombre fue golpeado se conoció por parte de una autoridad, el defensor del Pueblo en Boyacá, Jorge Eliécer Cortés. En diálogo con W Radio, expresó que Echeverry fue "gravemente golpeado y esto le generó unas lesiones importantes que lo han tenido en una observación permanente".



“Tenemos información general proveniente del centro de reclusión, donde nos informan que este interno en un momento estuvo custodiado en un patio especial y una vez dejó de estar en ese sitio pasó a un patio donde están reclusos por delitos de paramilitarismo, allá como en una revancha o como en un reproche social por la calidad del delito fue gravemente golpeado”, dijo el defensor.

Velorio por Michel Dayana González en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga El Tiempo

Harold Echeverry fue sentenciado a 47 años de prisión por un juez de la República que asumió el proceso que desde el año pasado le llevó la Fiscalía General de la Nación por los dos delitos ya mencionados, que se desprenden del crimen que se cometió el 7 de diciembre en Cali, Valle, cuando en el barrio San Judas este hombre atacó violentamente a Michel Dayana González al frente de un taller de carros, adonde la hizo entrar.



Por esos hechos fue capturado en Villavicencio, Meta, mientras se movilizaba en una moto que se robó en la capital del Valle, y que usó para desplazarse hacia el oriente del país, haciendo paradas que registraron agentes de la Policía hasta dar con él.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

