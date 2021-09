Defensoría pide que se cree un tribunal especial para detenidos en Haití 

Preocupado por la integridad y vida de los 18 militares capturados en Haití señalados del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el defensor del pueblo, Caros Camargo envío cartas a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en las que reitera las condiciones en que se encuentran los connacionales.



En las mismas plantea la necesidad de conformar un tribunal especial para juzgar a los militares en retiro.



"Me dirijo a ustedes con el ánimo de solicitarle respetuosamente, de analizar la posibilidad de dar apoyo para la asistencia legal urgente de los 18 detenidos que hoy se encuentran en Haití”, señala Camargo en las cartas.



El Defensor plantea que no hay un marco legal en Haití que permita a Colombia dar asistencia o pagar un asesor jurídico para estos detenidos en el extranjero, de hecho, los militares en retiro ya cumplen dos meses y medio privados de la libertad y hasta ahora no se les han imputado cargos o dado inicio formal al proceso.



El organismo que propende por la protección de los derechos humanos señaló que es importante que la OEA y la Corte IDH emitan medidas cautelares en este caso frente a las denuncias de los detenidos que afirman han sido torturados y que no cuentan con garantías judiciales.



EL TIEMPO ha tenido acceso a varias cartas y a un audio enviado por los 18 militares en retiro en las que denuncian que han sido torturados, que sus condiciones de detención son difíciles y que no tienen garantías en su proceso.



En una de esas cartas publicadas por este diario los capturados en Puerto Príncipe aseguran que son inocentes, que fueron engañados, pero no aclaran los hechos que rodearon la muerte del presidente Jovenel Moïse.



"Manifestamos a todos ustedes nuestra inocencia, somos colombianos de bien con una vida de servicio a Colombia; fuimos engañados por personas y empresas en Estados Unidos y Haití, que buscan inculparnos de unos hechos de los que no somos responsables. No permitan que se cometa una injusticia", aseguran.



Los capturados afirman en la carta que "las declaraciones dadas a la policía judicial fueron bajo tortura, amenazas de tortura y coacción, sin abogado presente".



Y denuncian que "los investigadores de la policía judicial ya tenían las declaraciones listas antes de entrevistar a los detenidos, requiriéndolos solo para firmar el documento sin saber su contenido, ya que se encuentra en otro idioma".



