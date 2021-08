Fiscalía no contempla negociación con exmilitar capturado por atentados 

El capitán (r.) del Ejército Andrés Fernando Medina Rodríguez, señalado de ser el cerebro de los atentados contra el presidente Iván Duque y la Brigada 30, no la tendrá fácil en su búsqueda de un preacuerdo con el ente acusador para bajar una eventual condena en su contra.

La defensa del oficial en retiro le dijo a EL TIEMPO el 24 de julio que buscaría una negociación con la Fiscalía para terminar anticipadamente el proceso.

(Le puede interesar: Desaparición de un agente del DAS, el otro caso que enreda al general Maza).

"Vamos a tratar de hacer una estrategia, como defensa del señor Andrés, para intentar llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. No va a haber delación sino que se busca una aceptación de cargos para obtener beneficios a la hora de imponer la pena", dijo el abogado Luis Alberto Rodríguez, apoderado de el 'Capi' y de su padre, Joaquín Medina Duarte, otro de los capturados dentro de la investigación.

Facebook Twitter Linkedin

Tras el atentado, se investiga si hubo fallas en protocolos y en la seguridad del presidente Iván Duque. Pero no se descarta filtración de información. Foto: Archivo particular

Al exmilitar la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa, terrorismo, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado. El procesado no aceptó los cargos y se declaró inocente.



Fuentes cercanas al caso señalaron que el procesado y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, fueron trasladados al búnker de la Fiscalía.



Sin embargo fuentes del ente acusador señalaron que, al menos, en este momento, no está sobre la mesa conceder algún tipo de beneficio al exmilitar.



Indicaron fuentes oficiales que para la Fiscalía hay evidencias suficientes para lograr una condena contra el exmilitar en un juicio. Y a esto se suma que los hechos por los que es procesado son considerados de la mayor gravedad.

(Le puede interesar: Abogado de 'Epa Colombia' radicó recurso para que el caso pase a la Corte).

Enfatizaron que por ahora no hay ninguna intención de hacer alguna negociación y que el exmilitar podría aceptar los cargos en la audiencia de acusación con lo que podría recibir alguna rebaja, pero que no están contemplados beneficios adicionales.



El oficial en retiro fue capturado junto a otras nueve personas, en una investigación del grupo de tareas especiales dispuesto por el Fiscal General Francisco Barbosa, para esclarecer el atentado del 15 de junio en la Brigada 30 del Ejército, con sede en Cúcuta (Norte de Santander), y el ataque contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque



La Fiscalía atribuyó los hechos a las disidencias del frente 33 de las FARC.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com