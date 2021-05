Habla papá de la joven que se suicidó tras detención en marcha

Con voz mesurada, Luis Salazar, padre de la menor que se suicidó en Popayán, Cauca, luego de haber sido llevada a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI), le dijo a EL TIEMPO que espera que "haya justicia en este caso".



Los hechos que rodearon la muerte de la menor han generado indignación en el país y se han generado nuevos señalamientos sobre el comportamiento de integrantes de la Fuerza pública durante las protestas.



Salazar, quien esta cumpliendo su periodo de vacaciones de retiro voluntario de la Policía Nacional, institución en la cual prestó su servicio por 22 años y 6 meses, afirmó que "todo es materia de investigación", y se declaró a la espera de los resultados de las mismas.

Facebook Twitter Linkedin

Varias personas llegaron hasta la sede de la Policía de Popayán para protestar por el caso de la menor que falleció en extraños hechos. Foto: Michel Francois Romolereux

El intendente señaló que debe ser prudente porque él no vivía con la joven y no conocía todos los detalles de lo sucedido.



"Yo trabajo en el Valle y ella vivía aquí en Popayán, por eso, no tengo una versión y no quiero decir cosas que no son", dijo el uniformado.



Al preguntarle sobre las versiones que involucran a integrantes del Esmad en supuestos tocamientos y lenguaje inapropiado hacia su hija reiteró: "todo es materia de investigación".



Señaló que ya habló con uno de sus superiores: "hay pruebas, por así decirlo, esperemos a lo que arrojen las investigaciones", indicó.



Y fue enfático en decir: "puede ser un compañero, pero si la embarró, que responda, en eso tiene uno que ser uno claro".



(Por contexto, lo invitamos a leer: Procuraduría investiga caso de menor que se suicidó tras detención)

La joven, de 17 años, se suicidó este jueves 13 de mayo. Previamente, defensores de derechos humanos denunciaron que integrantes de la Policía la aprehendieron y la habrían abusado sexualmente.



Los hechos, materia de investigación, se registraron en la noche del 12 de mayo en la capital de Cauca, en medio de las protestas por el paro nacional.



En la noche de este jueves, el general Ricardo Alarcón, comandante de la regional No 6 de la Policía, dijo que la información no era cierta y dijo que se trataba "de una falsa noticia".



(De seguro es de su interés leer: Abren indagación por presunto abuso de policías a menor en Popayán)



Esta mañana, la vicefiscal Martha Janeth Mancera se refirió al caso y señaló que se conformó un equipo especial para verificar los hechos y que se desarrollan "las actividades técnico – científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota".



Este protocolo refiere la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de "determinar la existencia o no

del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte", aseguró la Vicefiscal.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET