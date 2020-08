Habla Diego Cadena: 'No me estoy inmolando por Uribe, ni por nadie'

El martes pasado, luego de más de dos años de investigación, el país conoció una decisión sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia ordenó por primera vez la detención de un expresidente de la República: Álvaro Uribe Vélez.



Apenas dos días después, el 6 de agosto, también se le dictó medida de aseguramiento a su exabogado, Diego Cadena, quien rompió su silencio sobre el caso.



(En contexto: Juez envía a casa por cárcel a Diego Cadena)

Tras la decisión del juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, que resolvió enviarlo a prisión domiciliaria en medio del proceso por soborno y fraude procesal, Cadena habló con 'Noticias RCN' este domingo.



Desde su apartamento en Cali —del cual, según la decisión del juez, no puede salir, ni siquiera a las zonas comunes—, el exabogado dijo que no se está inmolando ni por Uribe ni por nadie, y que no es el culpable de que el expresidente tenga una medida de aseguramiento actualmente.



(Le recomendamos leer: Abecé del caso que tiene detenido al expresidente Álvaro Uribe Vélez)

Tengo los pantalones para decirle al país 'me equivoqué', es de humanos equivocarse, pero es que esto no ha sucedido FACEBOOK

TWITTER

La plata que le entregó a Vélez

Para comenzar , Diego Cadena se refirió a Carlos Enrique Vélez, el exparamilitar a quien le entregó una suma de dinero.



"Fue un poco más de 7 millones de pesos y salió de mi bolsillo. Yo no iba a a llamar doctor Uribe a informarle que le iba a poner un giro a un señor, de $100.000 o $200.000, yo no soy ese tipo de abogado que reportan esos detalles", dijo el abogado.



Cadena esgrimió que incluso la Fiscalía le entrega dinero a los testigos, "y por cifras superiores", y dijo que, en su caso, "el Código General del Proceso también permite subsidiar estos gastos y estos viáticos”

¿Hubo autorización del expresidente Uribe?

Otro de los temas que Cadena subrayó fue que no le consultó a Uribe sobre los giros de dinero que le hizo a Carlos E. Vélez, porque "estas son actuaciones dentro del marco legal. El dinero no es el problema, el problema es que el dinero haya sido para comprar una declaración".



(Le puede interesar: Las 7 cartas de la Corte para enviar a domiciliaria a Álvaro Uribe)



En su versión, el abogado, además, señaló que Uribe se molestó por el hecho, y le dijo que si le hubiera consultado, no habría dado autorización de ninguna manera, porque podría prestarse para malas interpretaciones.

El expresidente Álvaro Uribe fue enviado a prisión domiciliaria el pasado martes. Un día después, resultó positivo para covid-19. Foto: EFE

'No es por mi culpa que el doctor Uribe esté privado de la libertad'

Otra de las preguntas que le hizo el subdirector del noticiero, José Manuel Acevedo, a Cadena, fue en relación a si se se está inmolando en favor del expresidente y jefe del Centro Democrático.



Al respecto, el abogado dijo: “De ninguna manera, estoy diciendo la verdad y lo que pasó. Aquí yo no me estoy inmolando por él, ni por nadie, porque es que yo no he rayado el Código Penal, no he hecho absolutamente nada. No he comprado una sola prueba, ni una sola declaración”.



También se refirió sobre la versión según la cual Uribe está detenido por cuenta de su gestión: “Yo reconocería públicamente si aquí hubiera habido un soborno o una compra de una declaración. Tengo los pantalones para decirle al país 'me equivoqué', es de humanos equivocarse, pero es que esto no ha sucedido, entonces no es por mi culpa que el doctor Uribe esté privado de la libertad”.



(Además: ¿Qué pasa si Álvaro Uribe resuelve renunciar a su curul?)

Son múltiples pruebas de personas que han señalado que el senador Cepeda ofrecía asilos en Europa a cambio de que declararan contra los Uribe FACEBOOK

TWITTER

Convencido de que Iván Cepeda compró testigos

Un personaje clave en el proceso que hoy tiene en detención domiciliaria al expresidente Uribe y a su exabogado es el senador Iván Cepeda.



Vale la pena recordar que el legislador del Polo fue denunciado por Uribe, quien señalaba que Cepeda estaba visitando cárceles para fabricar testigos en su contra. Esto, luego de que en un debate Cepeda presentó los testimonios de dos exparamilitares –Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve–, quienes afirmaron que la estructura criminal del bloque Metro se creó en la hacienda Guacharacas, de los Uribe Vélez.



(Lea además: Iván Cepeda se pronunció sobre la detención de Uribe)



El 16 de febrero del 2018, la Corte consideró que no era Cepeda el que estaba detrás de las presiones, sino que había evidencias de que al parecer era Uribe quien lo hacía.



Pese a que el alto tribunal archivó la denuncia de Uribe contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente, en esta entrevista Diego Cadena dijo que está seguro de que el senador del Polo sobornó testigos.



“Estoy convencido de que lo hizo, plenamente convencido. Porque es que aquí no son dos, ni tres pruebas, son múltiples pruebas de personas que han señalado que el senador Cepeda ofrecía asilos en Europa a cambio de que declararan contra los Uribe, mejores condiciones carcelarias”, expresó el abogado.



(Le puede interesar: Así queda el escenario político tras la detención de Uribe)



Además, Cadena invitó a escuchar la grabación del defensor de Juan Guillermo Monsalve, y apuntó que él dice que “Monsalve tenía una celda más grande, o más cómoda que su apartamento, que tenía camas de 2X2, televisor, computador y a los días mire que se pudo evidenciar cómo vive este preso en La Picota”.

Quiere someterse al polígrafo

Cadena se declaró preocupado por limpiar su nombre frente a la opinión pública. Tanto así, que propuso pasar por el polígrafo y hasta pagarlo.



(Siga leyendo: Cómo se contagió de coronavirus el expresidente Uribe)



“Yo estoy dispuesto a someterme a un polígrafo, yo cubro los gastos, ojalá de una empresa norteamericana, de estas donde exagentes del FBI montan estas empresas, y contestar en vivo y en directo estas preguntas. Para demostrarle a la opinión pública, porque es un deber y una obligación moral con el país que se conozca la verdad”, dijo el abogado.





ELTIEMPO.COM