¿Son viables las acciones legales que anunció el presidente Petro contra Marbelle?

En la noche del martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que tomaría “acciones legales” contra la cantante Marbelle por un mensaje que la artista publicó en aparente referencia a Antonella, la hija menor de edad del jefe de Estado.



El origen de la discordia es una publicación de Marbelle en la red social X en la cual hay una imagen donde se ve a Antonella. En el mensaje inicial replicado por ella se lee: “En esta foto no veo a ningún habitante de calle, ¿y ustedes?”, y la cantante respondió: “Solo una...”.

Si bien Marbelle no señaló dentro de la foto ni mencionó por nombre a Antonella, parece evidente que se refiere a ella, en tanto la menor es la única mujer que aparece en la fotografía, que se tomó el 24 de diciembre, en un almuerzo que se hizo en Casa de Nariño para celebrar la Navidad.



Al respecto, el presidente Petro puso un mensaje en el cual señaló que “ser habitante de calle no es para estigmatizar, pero hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante”, y añadió: “Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”.

Ser habitante de calle no es para estigmatizar pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante.



De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se… pic.twitter.com/FZyRPbhKgO — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2023

¿Son viables las acciones legales?

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Más allá de los comentarios en redes sociales, expertos consultados se refirieron a la viabilidad, en el ámbito penal, de las acciones legales a las que se refirió el mandatario.



El abogado penalista Camilo Burbano sostuvo que, en su opinión, es posible proceder en lo penal con una denuncia por el delito de injuria, “ya que si bien el ser habitante de calle per se no es una situación que deba ser utilizada para estigmatizar, en este caso se realizó con el claro objetivo y la intención de afectar el honor y la dignidad de una persona, una menor de edad”.



Según el abogado, que no se haga mención explícita de Antonella en la publicación de Marbelle es irrelevante, en tanto “en el contexto es evidente que se refiere a ella”.

Para este caso, a pesar de las particularidades de la imagen, la cantante no identifica de manera clara a ninguna persona y no hace imputación directa: Dalila Henao. FACEBOOK

Una opinión diferente tiene la abogada penalista Dalila Henao, quien comentó que el trino de Marbelle no configura el delito de injuria, pues ese delito exige que “exista una imputación clara, precisa e inequívoca de una situación deshonrosa, toda vez que no todo ataque a la moral de una persona configura una injuria”.



Henao añadió que “para este caso, a pesar de las particularidades de la imagen que se subió a la red social, la cantante no identifica de manera clara a ninguna persona y no hace imputación directa, por lo que no se configuran todos los criterios de existencia del delito”.

La penalista agregó que la configuración del delito depende de “datos objetivos que formen señalamientos injuriosos y ello no puede depender únicamente de la percepción de quien recibió tales imputaciones”, y concluyó señalando que, en todo caso, el derecho penal es el último recurso con el que cuenta el Estado para sancionar conductas graves por lo que su excesiva utilización “se configura en una de las razones de mayor peso al momento de hablar de congestión judicial”.



Finalmente, el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, opinó en manera similar a Henao al comentar que en el trino de Marbelle “no se ha hecho una alusión directa a la persona, por una parte, y por otra, no se ve claro cuál es la manifestación deshonrosa”. Concluyó señalando que el Presidente de la República podría interponer la denuncia, pero que lo más posible sería que la Fiscalía no encuentre méritos en la misma.









