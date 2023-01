El exsenador Gustavo Bolívar aplazó nuevamente su reunión en la Fiscalía General de la Nación para hablar sobre las denuncias de presunta explotación sexual en el Congreso de la República.



La cita estaba programada, según anunció el mismo fiscal general, Francisco Barbosa, para este viernes 20 de enero; sin embargo, a través de una comunicación dirigida al ente acusador anunció "amablemente" que no podrá participar del encuentro.



Esta vez, la razón del excongresista para no estar presente en el cita fue que debe atender compromisos personales por fuera del país, los cuales lo harán no tener señal para conectarse.



Esta es la tercera ocasión que mueve su cita, luego de que fuera citado para el 13 de enero, para el 16 y finalmente para el 20. Por el momento, no hay nueva fecha para que comparezca ante la justicia, la cual indaga si son ciertos los hechos que mencionó Bolívar públicamente. Por ahora, ha sostenido que "eso existe. Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas"



En efecto, habló de que conoce que hay gente implicada en el Congreso en supuestos actos sexuales contra varias personas. Por esto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, así como la Procuraduría General de la Nación, también le solicitaron al político del Pacto Histórico que aclare esa situación mediante declaraciones oficiales.



Ante este tipo de aplazamientos, el fiscal general le dijo a Bolívar el lunes que "vaya y ponga la cara". "Nosotros seguimos con nuestra investigación, pero yo sí llamo la atención a que haya la responsabilidad por parte de exfuncionarios públicos de que cuando hagan denuncios le pongan la cara a la Fiscalía, y no solo a los medios de comunicación para buscar likes", recalcó Barbosa.



La reunión sin nueva fecha también servirá para ahondar en las declaraciones que salieron esta semana sobre una presunta chuzada a la campaña presidencial de Gustavo Petro.



Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com​

