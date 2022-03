En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que el periodista Gonzalo Guillén no será tenido como víctima en el caso que adelanta la Fiscalía en contra del empresario Carlos Mattos por sobornos a funcionarios judiciales.



El 8 de febrero pasado Guillén había pedido ser reconocido en el proceso, pero el 10 de febrero un juez de Bogotá negó esa petición, considerando que los hechos señalados por el comunicador no tenían relación con los delitos por los cuales es investigado el empresario.



Puntualmente, el juez de primera instancia consideró que no se demostró un nexo entre lo que señaló Guillén y los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y cohecho por dar u ofrecer, enrostrados por la Fiscalía a Mattos, quien hizo estas maniobras, según el ente acusador, para alterar el sistema de reparto y lograr decisiones favorables en su pleito por la representación de la marca Hyundai en Colombia.



Guillén había apelado esa decisión de no reconocerlo como víctima, pero la Sala Penal del Tribunal de Bogotá la confirmó, aduciendo que "para reconocer la calidad de víctima dentro del proceso es necesario que la parte que lo pretenda acredite un daño real, concreto y específico a causa del delito", algo que no demostró el periodista.



Guillén argumentaba un daño por unos pronunciamientos que hizo Mattos, quien dijo que le pagó al periodista para desacreditar a la Fiscalía, pero para el tribunal, el origen de esos presuntos daños "son unos señalamientos expresados por Carlos Mattos en la comunicación ya mencionada, lo que significa que no guarda relación alguna con los hechos que originaron esta actuación, concretamente, el acceso irregular al sistema de reparto de los Juzgado Civiles del Circuito de Bogotá con la finalidad de dirigir una demanda a un determinado despacho judicial, cuyos servidores ya estaban al tanto para emitir unas medidas cautelares a cambio de unas sumas de dinero".



El tribunal concluyó diciendo que, si bien es cierto que los pronunciamientos de Mattos pueden llegar a perjudicar a Guillén, "tales circunstancias deben debatirse o ventilarse en escenarios distintos a este diligenciamiento".

