Así va la investigación por crimen del guardián de loro orejiamarillo

Las labores para esclarecer el asesinato de Gonzalo Cardona Molina, de 55 años, ya se están llevando cabo, según informó la Fiscalía.



Este líder ambiental, cuyo cuerpo fue hallado semidesnudo en zona rural de Tuluá, Valle, había dedicado sus dos últimas décadas a salvar de la extinción al loro orejiamarillo, una especie endémica de Colombia que para 1990 estaba cerca a desaparecer.



Aunque el ente acusador aún no arriesga hipótesis sobre el homicidio, EL TIEMPO conoció que se iniciaron los actos urgentes y fueron designados dos investigadores especializados del grupo especial itinerante para dar celeridad a las pesquisas.



Además, por tratarse del caso de un defensor de derechos humanos, está siendo priorizado por la delegada de seguridad ciudadana de la Fiscalía.



Según algunas versiones, Cardona estaba de vacaciones y había salido de su natal municipio de Roncesvalles (Tolima) hacia Circasia (Quindío), a pasar Año Nuevo con su familia. En su retorno tomó la carretera de Barragán, un corregimiento tulueño marcado por el conflicto armado y hoy centro de operaciones de las disidencias de las Farc, según denunció hace tres meses la Defensoría del Pueblo.



Aunque el secretario del Interior del Tolima, Alexánder Tovar, aseguró que no se tenía registrada ninguna amenaza contra Cardona Molina, algunos amigos han denunciado que “en los últimos meses, disidencias de las Farc le advirtieron que no podía circular por la Reserva ProAves Loros Andinos, en Roncesvalles”.



JUSTICIA