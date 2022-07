Con el aval de la fiscal 43 de la dirección especializada de extinción del derecho de dominio se ocuparon 25 bienes y se capturó a 27 de las 31 personas que conformaban la banda criminal denominada 'Los pastilleros', cuyas actividades ilícitas eran realizadas en Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Cúcuta y Montenegro (Quindío).



En los inmuebles incautados se encontraron medicamentos fraudulentos y potenciadores sexuales sin autorización del Invima. Un documento de la Fiscalía, en manos de este diario, reveló más detalles del actuar criminal de estas personas.



En desarrollo de 40 diligencias de registro y allanamiento se logró la desarticulación de este grupo delincuencial, a cuyos integrantes se les señaló por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y estímulo al uso ilícito.



Según el expediente judicial, la red criminal tenía su actuar delictivo en las localidades de Engativá, Puente Aranda, Fontibón, Tunjuelito, Antonio Nariño, Los Mártires, Suba, Bosa, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal de Bogotá. Y también operaba en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y en la región del Eje cafetero.

Se incautaron 1.000 empaques y 8.000 cápsulas de medicamentos de alto costo, institucionales, vencidos y falsificados.

A partir de la información aportada por una fuente no formal -como interceptaciones, vigilancias y seguimientos de personas y cosas, actuaciones de agente encubierto- se descubrió la existencia de esta organización criminal dedicada a vender medicamentos falsos y fraudulentos.



Según la investigación penal, para la comisión de estas actividades ilícitas, la red destinó estos inmuebles para la “corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico (…) incumpliendo los propietarios de estos bienes con velar porque sus inmuebles cumplan con la función social y ecológica, deber impuesto por la Constitución Nacional”, señala el archivo.



En los registros y allanamientos -realizados en 2019-, se encontraron al interior de estos inmuebles 1.000 empaques y 8.000 cápsulas de medicamentos de alto costo, institucionales, vencidos y falsificados, además de elementos propios para la comisión de los delitos como dos máquinas para la fabricación y distribución de estos medicamentos; así como cinco celulares con los cuales se comunicaban algunos integrantes de la red delictiva.



Cuando se habla de medicamentos adulterados, está de por medio el hurto de estos a los laboratorios, a sus distribuidores autorizados o, en el caso de importaciones, son robados en los puertos. En estos, el Invima ha detectado alteración del código de barras, en las fechas de vencimiento y número de lote entre otros aspectos.

En el caso de los medicamentos falsos, el ente investigador indica que entre los componentes de estos no hay ningún principio activo, “en su fabricación se utiliza entre otros, cemento, harinas, anilinas de uso industrial, mezclados de manera rudimentaria y con moldes que tratan de imitar la presentación del original”.



Además, dijo el ente investigador, “son elaborados por personas de bajo perfil, en lugares que no están autorizados para este fin y las condiciones higiénicas son precarias, como el patio o garaje de una casa”.



Según la investigación judicial, el 40 por ciento del mercado ilegal lo conforma los medicamentos falsificados, y un 20 por ciento lo hace el comercio del contrabando.



Los productos conocidos como potenciadores sexuales declaran beneficios y proclamas "que no tienen sustento científico, además, estos productos son ilegales ya que el Invima jamás ha aprobado un suplemento dietario con estas indicaciones", indicó el Instituto a la Fiscalía.

Este es una de las 25 casas utilizadas por la banda criminal para fabricar y distribuir los medicamentos falsos y potenciadores sexuales.

¿Qué había dentro de las 25 casas de la red criminal?

A pesar de que en 2019 se realizaron diligencias de allanamientos y registros en los predios en las que se incautaron medicamentos farmacéuticos sin registro sanitario y fraudulentos, según disposición del Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), para mayo de este año muchos de los inmuebles continuaban siendo usados para actividades delictivas.

Así las cosas, el pasado 24 de mayo se ordenaron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 25 bienes. En uno de ellos, ubicado en Bucaramanga, se incautaron potenciadores sexuales conocidos como Australia Kangaroo, Vigrx Plus, Furumbao, Black Ant King, Rino, Power King, Tiger King, sobre varios de los cuales el Invima había sacado alertas sanitarias en años anteriores.

El 31 de agosto de 2021, el Invima emitió una alerta sanitaria sobre el potenciador sexual conocido como 'Black Ant King', considerado fraudulento por no contar con registro sanitario.

También había geles y aceites lubricantes como el Keep Mandragora, Life Virgin, Lightenal, así como tabletas, frascos y kits de la ‘Guía del amante’, todos estos productos promocionados como presuntos desinhibidores o potenciadores sexuales.



En las operaciones de seguimiento, los investigadores judiciales observaron que además de estos productos también había "mercancía la cual cargaban en vehículos pero que no sabía de qué tipo era, es decir que la actitud de esta persona era sospechosa ante la actitud pasiva de su propietario”.



En otro lugar se incautaron cápsulas de color blanco y rojo y 2,4 kilogramos de cannabis. De acuerdo con las verificaciones de los investigadores, allí funcionaba un laboratorio “ante la actitud pasiva del propietario del bien”, quien no justificó la razón de encontrar ese material en el lugar.



Algunos de los inmuebles incautados tenían funcionando droguerías y pañaleras de barrio. En uno de ellos incautaron medicamentos de uso institucional vencidos y empaques alterados de medicamentos como el Blister, Naproxeno, Apronax, Winodeine F, entre otros.



Según el documento de la Fiscalía, la gran cantidad de farmacéuticos incautados permitió concluir que el inmueble “era destinado para la comisión de actividades ilícitas, además de las pruebas recaudadas dentro del proceso penal”.



Igualmente, se tuvo en cuenta que la persona que aportó información a los investigadores manifestó que la droguería funcionaba en el lugar desde hacía muchos años y que, después del allanamiento realizado al establecimiento, se ha abstenido de comprar medicamentos en ese lugar “por el miedo a que pueda empeorar su salud con algún medicamento adulterado”.



Un informe de la policía judicial del 24 de mayo de 2022 indicó que en algunos de los inmuebles continúan realizando actividades ilícitas, con la pasividad de sus dueños, y que en otros bienes son los mismos dueños quienes utilizan sus propiedades para la comisión de delitos, y en otros casos, los dueños permiten que las personas judicializadas sigan residiendo allí.

Suplementos dietarios y productos naturistas en la mira

En Montenegro (Quindío) se logró la judicialización de José Pastor Cruz Moreno, señalado por ser uno de los líderes de la banda criminal. En el lugar de la captura, se incautaron medicamentos sin ninguna precedencia, sin registro Invima, sin fechas de vencimiento y fabricación, con condiciones sanitarias en mal estado; también había máquinas, instrumentos, recipientes y medicamentos procesados sin medida sanitaria.

La red era conformada por 31 personas, 27 de ellas están judicilizadas.

Muchos de estos productos son conocidos y promocionados como de origen natural o ‘naturistas’ y cuya función sería complementar una dieta balanceada de las personas.

Entre la incautación había unidades de Vitacerebrina, Omega 3, 6 y 9, Gingo biloba, cápsulas de moringa, colágeno hidrolizado, propóleo, totumo y yarumo, Riñona plus, té verde, aloe vera, Vigorit, entre otros.

Durante las labores de verificación, un residente del sector manifestó que efectivamente tenía conocimiento de que allí trabajaban personas con máquinas que elaboraban medicamentos.



En otra incautación, donde también funcionaba otro laboratorio, llamó la atención la cantidad de más de 100 frascos de la denominada ‘Vitamina Francesa’ y otros 47 sin etiquetar.



De acuerdo con información del Invima, suministrada a la Fiscalía, los suplementos dietarios mayormente falsificados en Colombia corresponden a la Vitacerebrina, y Vitanicole (o Vitamina francesa).



“Los demás suplementos dietarios en su gran mayoría corresponden a productos fraudulentos, fabricados en establecimientos no autorizados por el Invima y/o que no cuentan con registro sanitario concedido por este; por cuanto su calidad, seguridad o eficacia no ha sido evaluada y su comercialización en Colombia es ilegal”, señala el informe.



De hecho, en abril de 2017, el Instituto emitió una alerta sanitaria por la Vitanicole, ya que algunas personas de la ciudad de Medellín, después de consumir el producto presentaron efectos adversos como alteraciones en la coagulación, incluyendo sangrando, abundantes con cuadro anémico secundario, hemorragia conjuntival, hemorragia oral, hemorragia uterina anormal, hematuria masiva y hemorragia subaracnoidea.

Hasta mayo de este año seguía funcionando allí el laboratorio de medicamentos, por lo cual la comunidad solicitó más control sobre estos sitios.



Según la Fiscalía, con la incautación de los 25 bienes y miles de medicamentos adulterados se dio un duro golpe a las finanzas de esta red criminal, logrando su desarticulación.



Sobre la idoneidad de los medicamentos, las autoridades recomiendan comprarlos en lugares autorizados, así como verificar el lote y la fecha de fabricación y de vencimiento. Cualquier irregularidad puede notificarse en la página web del Invima o llamando a la línea de atención al ciudadano (601) 742 2121, y también puede realizarse la denuncia al 123 de la Policía Nacional.

REDACCIÓN JUSTICIA

*Con reportería de Valentina Herrera González, de la Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

justicia@eltiempo.com

