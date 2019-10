'Peros' del Gobierno a proyecto que da gabelas a cultivadores de coca

El Ministerio de Justicia se refirió al proyecto de ley presentado por Farc que, como quedó establecido en el acuerdo de paz, busca darles beneficios penales a pequeños agricultores de cultivos ilícitos.Para la cartera, encargada de diseñar y monitorear políticas relativas a política criminal y lucha antidrogas, tal y como está planteada la iniciativa le abre la puerta a otras personas que no son cultivadores, lo que va en contra de la lucha contra el narcotráfico.

Estas repuestas se dan luego de que EL TIEMPO reveló que el Consejo Superior de Política Criminal emitirá un concepto negativo frente al proyecto de ley presentado pos congresistas de Farc y defensores del acuerdo de paz como Roy Barreras, Armando Benedetti y Gustavo Petro, sobre un tratamiento penal distinto para los campesinos que son pequeños cultivadores de drogas.



Para el Ministerio de Justicia, el hecho de que el proyecto de ley no solo incluya los delitos por los que usualmente se procesa a los pequeños cultivadores (conservación o financiación de plantaciones y destinación ilícita de muebles o inmuebles) sino incluso el de porte o tráfico de drogas y el de tráfico de sustancias utilizadas para el procesamiento de drogas es inconveniente.



"Extender el beneficio del tratamiento penal diferenciado a otros delitos que no sean el de conservación de plantaciones, desborda lo pactado en el Acuerdo de Paz y afecta de manera negativa los esfuerzos contra el flagelo de las drogas", dijo la cartera.



El proyecto de ley, de acuerdo con el senador de Farc Julián Gallo, ponente de la iniciativa, está diseñado según las condiciones reales de los cultivos, en el que los campesinos no solo cultivan sino que a veces transforman la coca en pasta base y eso es lo que venden a grupos criminales.



Además, indicó Gallo, el proyecto solo es para los campesinos que estén en el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y que cumplan con características como que su subsistencia haya dependido de ese cultivo ilícito.



“No hay posibilidad de que por ahí se cuelen narcotraficantes, está precisado que es para las familias que ya suscribieron el acuerdo”, dijo el senador Gallo.

En el texto de proyecto se incluyen entre los beneficiaros de la iniciativa no solo a cultivadores sino a personas como ‘amedieros’, caracterizados por “actividades de cultivo, conservación o financiación de plantas o semillas de uso ilícito”; 'cuidanderos' y 'trabajadores domésticos'.



Pero para el Ministerio, "si un cultivo cuenta con una integración de personas con ocupaciones asociadas a vigilancia, servicios, financiación, es evidente que su propietario no deriva su subsistencia del mismo, sino que hace parte de una empresa criminal dedicada al cultivo ilícito y en tal medida no tendría sentido otorgarle un beneficio como el que se prevé en el proyecto de Ley".



Y agregaron: "Debemos ser enfáticos en señalar que ese beneficio no puede ser utilizado para favorecer a la industria del narcotráfico".

Por último, el Ministerio manifestó sus inquietudes frente a otra parte del proyecto de ley, que establece que la definición de cuánta área de terreno sería considerado un pequeño cultivo será hecha entre el PNIS y las comunidades de las regiones con cultivos ilegales.



Para la entidad, la definición del criterio del área máxima de cultivo debe ser desarrollada con base en evidencia empírica sólida para asegurar una aplicación homogénea del tratamiento penal diferenciado respetando así el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, pero dejar esa definición "a la subjetividad de las comunidades, resulta inequitativo y desproporcionado frente a las características propias del país".



Así las cosas, el Ministerio de Justicia consideró que, tal como está el proyecto de ley, "es posible que personas que no son pequeños agricultores, sino financiadores o productores, se beneficien con estas medidas, contraviniendo el ordenamiento jurídico y la política criminal del estado y afectando los esfuerzos por combatir las drogas en Colombia".

