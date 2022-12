En la mañana de este lunes, el ministro de Justicia Néstor Osuna confirmó que el Gobierno elaboró una lista de las personas que llevan más de año y medio privadas de la libertad, tras los hechos registrados durante el paro nacional de 2021.



Esa lista cobija a cerca de 250 personas, en su mayoría jóvenes, quienes podrían recuperar su libertad a través de "un decreto reglamentario que será expedido esta semana", aseguró el Ministro en diálogo con Caracol Radio.



Osuna reiteró que el "gobierno tendrá en cuenta la situación de cada uno", y aseguró que no se trata de "una excarcelación generalizada".



El Ministro señaló que las resoluciones van a pasar por el poder judicial y que será la justicia la que decida en cada caso, "los liberados seguirán atendiendo los requerimientos de ley, los procesos seguirán su curso", puntualizó.



De hecho, hoy (en medio del consejo de seguridad que se realizará en horas de la mañana en Casa de Nariño) se reunirán el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa para analizar el tema y darle a la propuesta piso jurídico, real y acorde a las leyes nacionales.



"Este es un ejercicio de convivencia, de reconciliación", dijo Osuna, al señalar que en muchos de los casos los procesos, pese al tiempo que ha pasado, no han avanzado".

'No se descartan' beneficios para la Fuerza Pública

Manifestantes se enfrentan al Esmad en la Universidad Nacional. Foto: César Melgarejo

Sobre la posibilidad de que los integrantes de la Fuerza Pública capturados - por sus acciones en medio del paro - se beneficien de este proceso el jefe de la cartera de Justicia señaló: "que en principio no cabrían en este proceso", por la dinámica del contenido de la protesta social, pero "no se descarta porque sería algo conciliador, policías y protestantes promoviendo la reconciliación".



De igual forma, Osuna dijo que se evaluará el caso de los "pocos que ya están condenados", al afirmar que no se trata de un proceso para la impunidad.



Este proceso tendría como base la Ley 418 o de Orden Público, recientemente prorrogada por el Congreso por iniciativa del Gobierno.



El sábado, el presidente Gustavo Petro dijo, que “el derecho a la protesta es un derecho democrático” y que “este Gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia, cuando tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias”.

