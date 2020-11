Mi vida y la de mi familia están en peligro: Inspector de la Policía

En la mañana de este jueves, en medio del juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa Duque, el Inspector General de la institución, el general William René Salamanca, aseguró que esta "preocupado por su seguridad y su familia".



En medio de la audiencia - en la etapa probatoria - el general Salamanca le solicitó al Procurador del caso tener en cuenta la constancia que dejaba en referencia a situaciones que dejaban en claro que estaba en peligro a igual que los hombres a su mando.

"He recibido información de policías en uso de buen retiro, información confidencial, en la que me dicen que "me cuide, que cuide a mi familia (...) esa información también la he recibido de policías activos", aseguró el general Salamanca.



De igual forma, el Inspector General denunció que desde hace unos días ha visto "seguimientos, movimientos extraños en su entorno, en su apartamento. A la empleada le han preguntado para quién trabaja, para que general, a qué horas entra, a qué horas sale?", afirmó bajo la gravedad del juramento.



El oficial reiteró ante el Procurador del caso: "mi vida esta en peligro y la de mi familia".



No encuentro garantías en la Policía

De igual forma, el Inspector General dijo que muchos de los funcionarios de la Inspección se están retirando - pidiendo la baja o traslados - porque se sienten "amenazados e intimidados".



Afirmó que desde la oficina de Talento Humano de la Policía filtraron la hoja de vida de una capitán - Ortiz - a quien han amenazado en cuatro ocasiones de muerte. "Pasaron su hoja de vida con foto, subieron la información a Facebook y lo describieron como el sapo, o otro tipo de calificativos (...)", puntualizó.



Afirmó que "no encuentro garantías en la Policía Nacional para continuar la misión", al reiterar que sus funcionarios están "temerosos y preocupados", por lo que señaló que ha pedido que se fortalezca su equipo investigador.



De igual forma, cuestionó el hecho de no haber sido informado, hasta ahora, de las acciones adelantadas por la Dirección General para garantizar la vida e integridad de los hombres a su mando.



La denuncia se da en medio del juicio que se adelanta contra e general Atehortúa por presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima, proyecto conocido como Cenop.

