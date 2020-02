General (r) Montoya ofreció excusas a militares por lo dicho ante JEP

Luego de las polémicas declaraciones que dio a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en las que habría asegurado que los falsos positivos se cometieron porque los soldados eran de estrato 1, el general (r) Mario Montoya, a través de una carta, ofreció excusas a los militares.

El excomandante del Ejército citó en la misiva cómo fue su intervención ante está justicia especial en el caso que se adelanta por su presunta participación y conocimiento en los 'falsos positivos'.



“Quiero presentarles excusas a todos y cada uno de ustedes”, sostuvo Montoya en la carta enviada a la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pensión de las Fuerzas Militares, Acosipar.



Montoya aseguró que nunca quiso humillar o minimizar la importancia de los soldados profesionales, advirtiendo que solamente dio su punto de vista ante una pregunta para fortalecer a las Fuerzas Militares.



Para el oficial en retiro, sus palabras fueron descontextualizadas y se presentaron cómo si hubiera intentado justificar los 'falsos positivos' en la falta de educación y conocimiento de los soldados.

"El Ejército tuvo la necesidad de brindarles normas de instrucción y reglas básicas de convivencia a todos los integrantes de la Fuerza que fueron incorporados", aclaró en la carta.



Esta es la carta de Montoya:1. Con posterioridad a mi diligencia de versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, se filtró, por parte de algunas personas asistentes a la misma, algunos contenidos de mis respuestas, pese a que dicha diligencia tiene el carácter de reservada.



2. Ante una de las preguntas de los Magistrados sobre cómo se debería mejorar el desempeño del Ejército Nacional para evitar que se siguieran presentando irregularidades en las operaciones militares, expresé en términos generales, que consideraba necesario profesionalizar aún más la Institución y que el servicio militar fuera de carácter obligatorio para todas las clases sociales, ya que las incorporaciones en su gran mayoría se hacían solamente con personas de estratos uno y dos.



3. Así mismo, señalé que hoy día nadie quiere prestar el servicio militar y se le ha restado importancia a portar la libreta militar de primera clase, por cuanto esta no es exigida prácticamente para ningún trámite.



4. Pero en ningún momento manifesté que los mal llamados “falsos positivos” habían sido cometidos por Soldados de estratos uno y dos.



5. Considero importante aclarar que, desde el principio de mi intervención ante la JEP, fui enfático en señalar que confié y confío en todos los Soldados que fueron mis subalternos, a quienes doy credibilidad plena en su actuar militar.



6. Sin embargo y en razón a las interpretaciones que se le han dado a mis afirmaciones, desde la reflexión y la tranquilidad, quiero manifestarles a todos los Soldados y sus familitas, mis sinceras disculpas si mis palabras les resultaron ofensivas. Nunca fue mi intención.



7. Para mí, desde siempre, los Soldados de Colombia son y han sido la base fundamental de nuestro Ejército Nacional, a quienes considero personas leales y valientes, que han puesto la cuota más alta de sacrificio en esta confrontación armada.



8. Finalmente, reitero que en ningún momento fue mi intención ofender y muchos menos menospreciar la dignidad de los Soldados del Ejército y de sus familias. Definitivamente, considero que no me expresé en la debida forma, por lo cual, una vez más presento mis disculpas.



Gr Mario Montoya Uribe