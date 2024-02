¿Quién es el general Zábala, que irá a juicio por presunto acoso sexual a subalternas?

Luego de que en enero la Fiscalía imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá al brigadier general en retiro del Ejército, Mauricio José Zabala Cardona, por presuntamente acosar sexualmente a una subteniente y a una civil que trabajaban en una unidad militar ubicada entre Tumaco y Pasto (Nariño), se conoció que ya se presentó un escrito de acusación para que el hombre vaya a juicio.



De acuerdo el escrito de acusación, publicado por Caracol Radio, cuando Zabala fue comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°2 (Fudra 2), entre 2018 y 2019, abusó de su posición jerárquica para acosar y asediar a una subteniente y una civil que trabajó como archivista.

General (r) Mauricio José Zabala Cardona. Foto: Captura de video @Casannoticias

El escrito de acusación recoge desde insinuaciones verbales hasta órdenes inapropiadas para su función, constante contacto telefónico y cambios en la foto del perfil de WhatsApp según los gustos del general.



Por ejemplo, se dice que en 2018 el entonces comandante de Fudra 2 se acercó a la subteniente para prevenirla sobre el cuidado que debía tener por ser la única mujer en ese batallón, pero también la interrogó para saber si era verdad que estaba saliendo con un suboficial.



En esa conversación el general (r) le habría dicho que ella “tenía que mirar para arriba” y buscar a alguien que estuviera a su nivel “y no podía ver para abajo”.



Otros actos de acoso que se narran es que el general le habría ordenado a la subteniente que al final de cada jornada se reportara vía WhatsApp y le preguntara a él cómo le había ido y cómo había estado su día.



Así mismo, el escrito de acusación recoge que cuando el general se enteró que ella salía con un soldado y se negó a acceder a sus pretensiones como superior, le impuso prohibiciones y ordenó a su escolta personal vigilarla. También habría ordenado que en el consultorio médico no podía atender a militares a puerta cerrada.



Frente al caso de la archivista se lee que en 2018 el general (r) Zabala también habría acosado a la archivista del Batallón, a quien le habría dicho que si accedía a sus pretensiones existía la posibilidad de que le extendiera el contrato laboral.



De hecho, él le habría dicho que su trabajo no podía continuar porque “no había colaborado y no se había dado cuenta de lo que él le estaba ofreciendo y que, solo bastaba una llamada para que le extendieran el contrato”.





