'Fiscalía va a generar un conflicto de competencias': defensa de Montoya

El abogado Andrés Garzón, representante del general en retiro Mario Montoya Uribe, en entrevista con EL TIEMPO aseguró que el anuncio de la Fiscalía General de imputar cargos al oficial por los llamados 'falsos positivos' lo único que va a generar es un "conflicto de competencias" ya que Montoya está en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, compareciendo por ese tema.



Garzón puntualizó que esta situación va a dilatar el proceso y que en Colombia no se puede adelantar dos procesos por el mismo caso.

¿Cómo recibe el llamado de la Fiscalía?

El acto legislativo número 1 de 2017 creó la Justicia Especial para la Paz, JEP, su ley estatutaria - ley 1957 de 2017 - y las decisiones de la Corte Constitucional que es quien dirime los conflictos entre la justicia ordinaria y la JEP han sido clarísimos y expresos en afirmar que la Fiscalía no puede citar a diligencias judiciales a ningún ciudadano que se encuentre siendo sometido a la JEP.



Es decir, la ley muestra que el general Mario Montoya no puede ser citado a imputación de cargos porque ya está surtiendo un trámite similar en la JEP. Por ejemplo, en la diligencia que quiere citar la Fiscalía le van a hacer la misma pregunta que ya le hicieron en la versión de la JEP, y es cómo se declara. Inocente o culpable, en las dos diligencias tienen que hacerlo tanto en la justicia ordinaria como en la JEP, la JEP ya lo hizo. Por lo tanto, lo que eso demuestra es que no puede haber duplicidad de actuaciones.



Si eso fuera así, entonces habría dos procesos con las mismas actuaciones. Eso no se puede, es una sola de las jurisdicciones la que tiene que seguir el caso y en este caso es la JEP.



Distinto es que la Fiscalía pueda seguir investigando y los actos de investigación son totalmente distintos. Declaraciones, recolección de información, de documentos, pero eso es un tema distinto a citar a una imputación.

¿Cuál es su respuesta?

Yo voy a esperar a que me citen. Yo debo simplemente actuar ante las citaciones judiciales. En el momento que me cite asistiré a la diligencia y esgrimiré los argumentos para indicar que no son los competentes para imputar cargos.



El general Montoya que ha dicho en la JEP...



Él, en su versión, ya ha sido claro en afirmar que su solicitud siempre fue dirigida a desarrollar actuaciones legítimas, no ilegitimas. Prueba de ello, es que en ese momento no todo el Ejército estaba al mando del general Mario Montoya.



Las unidades a su mando eran las que se ubicaban en Antioquia y hacia el centro y sur del país, tenía a su cargo unos 298 mil hombres de los cuales menos del 1 por ciento están vinculados a los llamados ‘falsos positivos’.



Esto significa que quienes cometieron estos execrables crímenes los hayan cometido porque Montoya los presionó, eso no es cierto. Aquí lo que se está dando es que personas que han sido condenadas a unos montos casi de cadena perpetua por estos hechos han encontrado una tabla de salvación asegurando que Montoya les ordenó para buscar algún beneficio, como con la ley de Justicia y Paz, la JEP no se puede convertir en una ley de Justicia y Paz.



La Fiscalía afirma que el general Montoya destruyó pruebas…



Esa es una afirmación que se hace por unas comunicaciones que hubo entre unos funcionarios de la Décima Tercera Brigada que señala que por orden del Comandante del Ejército se expidieron varias resoluciones, de hecho, esas resoluciones son públicas y están en los archivos del Comando.



Esa es una inconsistencia que como lo dice Montoya, “yo no pedí que incineraran, yo lo ordené fue rescindir las órdenes, lo que quiere decir es que no se tuvieran en cuenta”.



Y ahora que sigue en el proceso…

Aquí lo que va a pasar es que vamos a generar un conflicto de competencias, que es innecesario porque es claro que es la JEP la que tiene que investigar todos estos hechos porque es la que tiene competencia relevante y preferente.



Esto va a retrasar las actuaciones de la JEP, este organismo esta trabajando, no entiendo el aporte de la Fiscalía - con este anuncio - al aporte de la verdad, si tienen nuevas pruebas que se las entreguen a la JEP.



