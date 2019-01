Exviceministro García admite que 'cruzó la línea' en caso Odebrecht

El exviceministro de transporte Gabriel Ignacio Garcia Morales, el primer capturado por el caso Odebrecht, reapareció como testigo en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta.



Garcia Morales, que cumple una condena de cinco años en la cárcel La Picota de Bogotá por recibir un soborno de Odebrecht de 6,5 millones de dólares, relató que fue nombrado director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) cuando el proyecto Ruta del Sol estaba pendiente de recepción de propuestas y de la adjudicación.

Añadió que fue designado por el entonces ministro de transporte Andrés Uriel Gallego, quien le pidió que asistiera a una reunión en la Presidencia de la República con altos ejecutivos de Odebrecht y el presidente Álvaro Uribe

.

Indicó que tras esa reunión el expresidente de Odebrecht en Colombia Luiz Bueno Junior le pidió una cita para expresar algunas preocupaciones sobre el proyecto y la falta de estabilidad jurídica.



Al final de la reunión, según dijo García Morales, Bueno Junior le dijo que tenía muy buenas referencias de él y le habló de darle un contrato de asesorías muy bien remunerado.

"Allí creo que empecé a cruzar la línea y se empezó a dar la propuesta indebida y estaba incurso en el delito" , dijo Garcia Morales con lágrimas en los ojos.​

Allí creo que empecé a cruzar la línea y se empezó a dar la propuesta indebida y estaba incurso en el delito FACEBOOK

TWITTER

Luego, indicó el testigo, se volvió a reunir con Bueno Junior en un apartamento del norte de Bogotá y hablaron del contrato en la compañía, de que no se iba a poder concretar por prohibiciones legales.



"Él (Bueno Junior) es una persona de pocas palabras y me hablaba con eufemismos de financiarme un emprendimiento, me hablaba de una promoción económica, todo para hablar del soborno", dijo el testigo tras señalar que cualquier acuerdo tenía que consultarlo con sus socios.

García Morales afirmó que Bueno Junior le mencionó que ya habían logrado también intervenir en la etapa de los pliegos del proyecto y que tenían el apoyo del Gobierno del Brasil.



Sostuvo que fue presionado mediáticamente sobre la transparencia del proceso e incluso se sintió amenazado por el ejecutivo de Odebrecht, quien le habló de denuncias penales en su contra sino le adjudicaban la obra.



Además, el exviceministro de Transporte sostuvo que para blindarse le pidió a Bueno Junior un concepto jurídico de un abogado de Corficolombiana sobre la viabilidad de la obra y que de un listado que se le entregó escogió a Hugo Palacios.

Añadió que el concepto fue entregado en su oficina por un funcionario de Corficolombiana identificado como Pedro Valencia.



"Luego me dijo Bueno que iba a hacer una mejoría sustancial del ofrecimiento de los 2 y pico millones de dólares, pero él no me habló de que eran 6.5 millones de dólares. Me dijo que ellos tenían un mecanismo para entregar dinero que era irrastreable" precisó García Morales.

Igualmente señaló que el grupo Corficolombiana estuvo muy activo en el proceso de estructuración del proyecto, haciendo preguntas, pero que no conoció de actividades ilegales excepto una mención que le hizo Bueno Junior.



Según el testigo, el exdirectivo de Odebrecht le dio a entender que habían logrado apoyo en el proceso de estructuracion a través de una persona. Y que en una de las audiencias de licitación se mencionó la relación de pareja que tenían un funcionario de Corficolombiana y una persona de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que participó en el proceso.



Indicó que con Bueno Junior se reunió alrededor de tres veces públicamente y tres de ellas de forma clandestina. Añadió que las reuniones clandestinas se hicieron en el apartamento de Juan Manuel Barraza y que a algunas de ellas asistió Daniel Garcia Arizabaleta, a quien Bueno Junior "hacía retirar cuando se hablaba de cosas ilegales".



Afirmó que Luiz Bueno le decía que Corficolombiana iba a asumir parte del soborno y que cuando hablaba de la coima le decía que Melo Acosta estaba enterado del tema.​

García Morales también sostuvo que las reuniones con Bueno Junior se hicieron antes y después de la adjudicación para ratificar el acuerdo al que habían llegado y que en una de las últimas reuniones le dijo que le diera el nombre de una persona con una empresa que pudiera justificar el millonario pago, que se hizo entre marzo y octubre del 2010.



Señaló que Bueno Junior le decía que las dos compañías socias iban a asumir el porcentaje que le correspondía a cada una y le decía que la autorización por el lado de Corficolombiana lo daba Melo Acosta.

REDACCIÓN JUSTICIA Y PAZ