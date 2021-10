Inocentes se declararon guardianes del Inpec capturados por tortura

Inocentes se declararon los tres dragoneantes del Inpec capturados por los delitos cometidos durante la noche de horror registrada en la cárcel La Modelo de Bogotá, el 21 de marzo del 2020, en medio de protestas de los presos que dejaron como saldo 24 internos muertos y más de 100 heridos



Los funcionarios del Inpec son Julián Alberto Piñeros Gómez, quien fue capturado en las instalaciones de la cárcel; así como Víctor Alfonso Cervera Piratoba y Yeferson Favián Hueso Escárraga, quienes fueron capturados mientras estaban en servicio de hospital, no aceptaron el cargo de tortura agravada imputado por la Fiscalía.(Le puede interesar: El expediente que tiene al senador Miguel Barreto en la mira de la Corte).

Los uniformados son investigados por su presunta participación en agresiones y posibles abusos contra algunos reclusos de la cárcel La Modelo, quienes el 21 y 22 de marzo del 2020 realizaron un motín exigiendo reforzar las medidas sanitarias contra el covid -19 dentro del centro penitenciario.

La Fiscalía detalló en la audiencia las evidencias en su poder que comprometerían a los uniformados en "excesos de la fuerza, tortura y maltrato", incluso luego del motín.



El ente acusador indicó que se evidenció que durante la retoma de la cárcel hubo golpes y desnudez forzada, lo mismo en el traslado a centros médicos y señaló que, tras las protestas, algunos presos fueron recluidos en celdas de aislamiento en las que les habrían pegado, obligado a estar desnudos y negado atención médica, entre otros tipos de agresiones contra su dignidad.

Facebook Twitter Linkedin

El Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec, destinaron recursos para arreglar las instalaciones afectadas en La Modelo y en otros establecimientos de reclusión del país que se vieron afectados. Foto: Twitter: @MinjusticiaCo

La Fiscalía señaló que el dragoneante Julián Alberto Piñeros Gómez golpeó y atacó con arma blanca al interno Harold Jair Junco quien estaba esposado y desnudo en la zona conocida como el túnel de abogados. Esto lo hizo, dijo el ente acusador, cuando se había controlado el motín en esa zona y los internos no representaban ningún peligro.



Piñeros Gómez, añadió la Fiscalía, sabía que estaba incurriendo en delitos e incumpliendo sus deberes como guardían del Inpec.



El uniformado también está vinculado a la golpiza propinada al interno Cesar Arturo Martínez, registrado en las llamadas celdas primarias de la cárcel. El interno sufrió golpes en la cara, le fue cortado el dedo índice de su mano izquierda y luego fue retado a pelar y golpeado nuevamente. La agresión se habría registrado porque la víctima, que tenia una herida de bala en una pierna, se negó a hacer aseo en el lugar.

Agresiones en el hospital

Según la investigación, el 26 de marzo los guardias Víctor Alfonso Cervera Piratoba y Yeferson Favián Hueso Escárraga, golpearon a dos internos que estaban esposados en una camilla del hospital La Samaritana y luego la agresión se trasladó al parqueadero del centro asistencial y finalmente a las celdas primarias del penal.

Facebook Twitter Linkedin

Los internos fueron movilizados semidesnudos. Foto: Fiscalía.

Los internos habían resultado heridos durante la refriega del 21 de marzo, ambos presentaban heridas de bala en sus piernas. Y habrían sido insultados y golpeados "como castigo" por participar en el motín.



Además, dijo la Fiscalía, se les coaccionó para que desistieran de la atención médica y lograr que fueran devueltos a la cárcel. Al llegar fueron 'recomendados' a los guardianes de turno y en la noche fueron golpeados, rociados con gas pimienta y forzados a dormir con la ropa mojada con agua sucia.



Indicó que los guardianes realizaron traslados de internos semidesnudos y los iban golpeando a su paso.



Uno de los internos, que ahora es testigo de la Fiscalía, señaló que los guardias hacían dos filas y golpeaban a los internos que iban pasando por la mitad. Señaló que no todos los funcionarios participaron en las agresiones y que él fue protegido por un guardia que evitó que lo agredieran.



Otro de los internos dijo que fueron agredidos después de que tuvieran una discusión con los guardias porque tenían hambre pues no les habían dado comida en el hospital. Relató que cuando se iban a subir al carro en el que los trasladaban los volvieron a golpear.



Sostuvo que los guardias al parecer se molestaron porque cuando los llevaron al hospital se evidenció que no corrían peligro y que las heridas de bala no habían afectado los huesos.



Otro interno señaló que fueron encerrados en una celda sin baño y tenían que hacer sus necesidades en bolsas.



El fiscal del caso señaló que los guardianes podrían terminar condenados a penas de hasta 30 años de cárcel. El funcionario pidió al juez que los capturados sean privados de su libertad en centro carcelario.

Lea otras noticias de Justicia

Eln tendría a 6 ganaderos y comerciantes de Cesar secuestrados en Venezuela.

Comandante de la Brigada 30 y otros 6 militares, a juicio disciplinario.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com