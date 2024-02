Propuesta de frente de seguridad de ganaderos enciende polémica, ¿Reviven las Convivir?

El ministro de la Defensa Iván Velásquez señaló que aunque no ha escuchado de boca del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, su propuesta sobre la conformación de los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera, aseguró que "si eso implica la conformación de grupos para reaccionar frente a expresiones delictivas no estamos de acuerdo".



(Lo invitamos a leer: Hay que proteger la vida de Mancuso: Mindefensa ante regreso del expara al país)

Para el jefe de la cartera castrense los delitos son combatidos por las autoridades no por los particulares, por lo que fue enfático en afirmar que "el gobierno no patrocina, promueve, apoya o respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, por que eso es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo".



(Le sugerimos leer: Se puede bombardear donde inteligencia confirme que no hay menores: Mindefensa)



Velásquez señaló que toda la experiencia del pasado tiene que servir, y recordó que lo que ocurrió con las Convivir y como se desarrollan hasta transformarse en los paramilitares de los años 90 y 2000 "toda esa experiencia nos tiene que servir", puntualizó.



Y por eso insistió en que "una cosa es la colaboración que la ciudadanía debe darle a la Fuerza Pública para que actúe y otra cosa es la organización de grupos ciudadanos para enfrentar directamente estrcturas delictivas".



(De seguro le interesa leer: Audio que circula en el Valle atribuido al extraditado capo 'RQ' alertó a autoridades)

Facebook Twitter Linkedin

Ganaderos en la vereda de Mochuelo Alto, en Ciudad Bolívar Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Lafaurie, de otro lado, respondió en la noche de este martes que el Mindefensa "El ministro de Defensa no entendió la propuesta (...) Hoy hay más de 33.000 Frentes de Seguridad Ciudadana en todo el país"



"¿Por qué los campesinos no podemos? ¿Acaso tenemos que seguir permitiendo que los bandidos se sigan apoderando del territorio?", añadió.



Por su parte, el general de la Policía en retiro, Fernando Murillo, quien es asesor de Fedegan en temas de seguridad explicó a EL TIEMPO que los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera, nacen del llamado que hizo al gobierno, a finales de 2023 , el presidente de Fedegan por el incremento de secuestros de ganaderos, la inseguridad y el creciente delito del abigeato.



(De seguro le interesa leer: Así cayó uno de los delincuentes más buscados en Colombia; mató a su propia mamá)



"Yo dije que no hay que inventarse nada y que estaba el modelo de frentes de seguridad que la Policía Nacional lidera desde el año 1995", afirmó Murillo, quien resaltó que hoy existen diferentes modelos de frentes de seguridad en las cuadras de los barrios, en los sectores comerciales, urbanos, rurales y hasta frentes comerciales empresariales los cuales recordó funcionó muy bien durante su paso como director de la Policía Judicial, Dijín, al lograr interactuar con 4.200 empresas.



El general, quien estuvo 36 años en la Policía en diferentes cargos como director del Gaula y la Dijín, indicó que en cuanto se puso en marcha el piloto de los frentes de seguridad solidarios en Cesar, con 8 puntos en Valledupar, "hay mismo entraron actores a deslegitimizar esta propuesta pensando en paramilitarismo, en Convivir, en armar grupos ilegales o que los ciudadanos tomen la ley por sus propias manos y eso no es así".

El general (r) Fernando Murillo Orrego @murillofer71 es nuestro estratega de seguridad quien lidera los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera. Su amplia experiencia será puesta al servicio de los productores para frenar y prevenir la delicuencia que azota al campo en… pic.twitter.com/JNJ9T789XZ — FEDEGAN (@Fedegan) February 17, 2024

Facebook Twitter Linkedin

El general (r) Fernando Murillo, quien estuvo por 36 alños en la Policía Nacional es el actual asesor en temas de seguridad de Fedegan. Foto: General (r) Fernando Murillo.

El asesor indicó que este frente de seguridad tiene cuatro líneas de trabajo; el primero la alerta temprana "como enseñar al campesino, al ciudadano, al ganadero a informar o denunciar cualquier hecho, algo que se considere sospechoso". Esa es la forma de actuar para prevenir con estas alertas tempranas.



En un segundo punto, se ubica la participación de la Fuerza Pública, la justicia, los jueces, alcaldes y gobernadores dentro de un contexto interinstitucional y decirles "aquí estamos como Fedegan para apoyarlos".



(De seguro le interesa leer: Necropsia de Dilan Santiago Castro fue presentada por Medicina Legal: murió por asfixia)



Un tercer ítem es saber cómo actuar frente a un hecho delictivo, para ello es importante contar con un árbol telefónico para definir a quién se llama y a quién se informa, y por último, afirmó el general Murillo que como asesor su rol es acompañar estos frentes de seguridad, hacerle seguimiento a los resultados y mejorarlos con cada actividad.



La conclusión, aseguró Murillo, es que estos frentes son para "trabajar de la mano con las autoridades para prevenir el delito".



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET