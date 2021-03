Ricaurte, condenado por 'cartel de la toga', se entregó a autoridades

En la mañana de este miércoles se presentó a los juzgados de Paloquemao el exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, quien el martes fue condenado por su participación en el entramado de corrupción judicial conocido como el 'cartel de la toga'.

Sin embargo, su abogado Juan Sebastián Fajardo indicó que aún no lo han recibido. "Seguimos esperando en el centro de servicios judiciales de Paloquemao que lo reciban; nos dicen que aún no han completado los requisitos y por eso no se puede hacer efectiva su entrega", detalló.



Esto porque aún no hay una orden de captura contra Ricaurte; de hecho, el juez dijo este martes en la audiencia que iba a tomar cuatro días para tener la orden de captura.



Sin orden de captura no puede hacerse efectiva la detención del expresidente de la Corte Suprema.

De otra parte, si bien en la audiencia de este miércoles el juez habló de seis situaciones particulares por las que fue condenado el expresidente del alto tribunal, el monto de su condena solo se conocerá hasta el 25 de marzo.



Se trata de las maniobras para interferir en los procesos contra los excongresistas Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Besaile Fayad y Julio Manzur Abdalá por ‘parapolítica’, los cuales se adelantaban en la Corte Suprema.



También por maniobras en los casos contra los exgobernadores Alejandro José Lyons Muskus, de Córdoba, y Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, quienes eran procesados por corrupción.



Por último, el juez lo condenó por los beneficios que habrían recibido del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que entre 2014 y 2015 era “el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías”, y en donde los integrantes de la red habrían obtenido favores burocráticos.

